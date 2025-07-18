Житель Самарской области пытался поменять в ГИМС фальшивые права

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за поддельных прав судоводителя. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Ранее житель города Октябрьска обратился в Центр ГИМС для замены удостоверения на право управления маломерным судном. Но выяснилось, что документ был поддельным и в реальности права он не получал.
Сызранская транспортная прокуратура провела проверку и направила материалы следователям. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование поддельного документа, предоставляющего права").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы