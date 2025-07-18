Житель Самарской области пытался поменять в ГИМС фальшивые права

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за поддельных прав судоводителя. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее житель города Октябрьска обратился в Центр ГИМС для замены удостоверения на право управления маломерным судном. Но выяснилось, что документ был поддельным и в реальности права он не получал.

Сызранская транспортная прокуратура провела проверку и направила материалы следователям. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование поддельного документа, предоставляющего права").