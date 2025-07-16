Специалисты Жигулевской больницы проводят исследования на новом оборудовании

В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Жигулевскую центральную городскую больницу поставлено современное эндоскопическое оборудование.

"Новые эндоскоп и видеоколоноскоп используются для ранней диагностики злокачественных новообразований, контроля эффективности лечения уже выявленных хронических заболеваний, перед плановыми вмешательствами. Современные аппараты позволяют выполнять не только диагностику, но и лечебные процедуры, например, удаление полипов или проведение биопсии, — рассказала и. о. главного врача Жигулевской больницы Инна Григорьева. — Благодаря обновлению медтехники мы можем увеличить количество осмотренных пациентов".

Запись пациентов на обследование осуществляется в плановом порядке. С момента поставки нового оборудования на нем выполнено около 280 исследований.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.