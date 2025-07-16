В селе Подстепки началось строительство новой поликлиники

В селе Подстепки Ставропольского района Самарской области стартовали работы по строительству современной поликлиники. Возведение объекта стало возможным благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Строительство ведется за счет федерального и областного бюджетов.
В Подстепках проживает более 10 тысяч человек. С учетом жителей соседних сел, таких как Прибрежное, Белозерки, Васильевка, новая поликлиника будет обслуживать свыше 15 тыс. человек, значительно повышая доступность первичной медицинской помощи в сельской местности.
Строительство объекта ведется по адресу улица Мира, 159. Здание общей площадью более 4 тыс. кв. м будет включать подвальный этаж и два надземных этажа. Медицинское учреждение рассчитано на 144 посещения в смену, что позволит существенно улучшить качество и доступность медицинских услуг.
Внутреннее пространство поликлиники будет организовано с учетом удобства и функциональности. Проектом предусмотрено размещение кабинетов врачей разных специальностей, клинико-диагностической лаборатории, кабинета флюорографии и рентгеновского отделения. Также в поликлинике будет располагаться стоматологический кабинет, дневной стационар на восемь коек, архив, стерилизационное и бытовые помещения для персонала.
Особое внимание уделено доступности. Здание будет оснащено лифтами и пандусами, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение для маломобильных пациентов. Кроме того, поликлинику оборудуют современными инженерными системами, включая надежную вентиляцию, эффективным отоплением и современными средствами пожарной безопасности.
Документация по строительству поликлиники прошла государственную экспертизу и получила разрешение на строительство. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы, завершение строительства запланировано на август 2026 года.
"Строительство новой поликлиники в Подстепках — важный шаг в укреплении социальной инфраструктуры региона. Этот медицинский центр значительно повысит качество и доступность помощи для жителей села и близлежащих населенных пунктов. Мы внимательно следим за каждым этапом работы, чтобы обеспечить своевременный ввод учреждения в эксплуатацию в 2026 году. Уверен, что поликлиника станет местом, где каждый сможет получить необходимую заботу и поддержку, а значит, почувствовать себя увереннее и спокойнее за свое здоровье и здоровье своих близких", — говорит министр строительства Самарской области Александр Фомин.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас