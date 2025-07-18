Авито Услуги: во время жары увеличился спрос на срочные заказы по ремонту и установке техники на 70%

Июль 2025 года приносит температурные рекорды сразу в нескольких регионах России: жара установилась в Центральной части страны, на Юге, в Поволжье, на Урале и в Сибири. Такие погодные условия значительно увеличили нагрузку на бытовую технику и стали причиной роста обращений по ее обслуживанию и ремонту.
Согласно данным Авито Услуг, наибольший рост интереса демонстрируют категории, связанные с поддержанием комфортного микроклимата и хранением продуктов. Так, за первую неделю июля спрос на ремонт и обслуживание кондиционеров и систем вентиляции увеличился в 4,5 раза по сравнению с последней неделей июня. Запросов на ремонт холодильников и морозильных камер стало больше на 19%.
Отдельную динамику показывает спрос на срочные заказы — когда пользователи выбирают опции "выполнить услугу сейчас" или "выполнить услугу сегодня". С начала июля количество таких заявок на установку и обслуживание климатической техники, а также холодильного оборудования выросло на 70%.
"Функция срочных заказов была разработана как часть системной работы по улучшению пользовательского опыта. Погодные условия показали, насколько важна такая опция — особенно в ситуациях, когда речь идет о тепловом комфорте и сохранности продуктов. Мы видим, что пользователи активно используют этот инструмент, а исполнители получают дополнительный поток клиентов", — комментирует руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на Авито Услугах Александр Семочкин.
По данным платформы, в среднем 35% пользователей хотят получить услугу как можно быстрее. В свою очередь, около 20% исполнителей ежедневно готовы оперативно принять срочный заказ. Объявления мастеров, отметивших готовность к немедленному выезду, получают больше откликов, что делает такую опцию выгодным конкурентным преимуществом.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё