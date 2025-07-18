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Экономика и бизнес

Авито Услуги: во время жары увеличился спрос на срочные заказы по ремонту и установке техники на 70%

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Июль 2025 года приносит температурные рекорды сразу в нескольких регионах России: жара установилась в Центральной части страны, на Юге, в Поволжье, на Урале и в Сибири. Такие погодные условия значительно увеличили нагрузку на бытовую технику и стали причиной роста обращений по ее обслуживанию и ремонту.

Согласно данным Авито Услуг, наибольший рост интереса демонстрируют категории, связанные с поддержанием комфортного микроклимата и хранением продуктов. Так, за первую неделю июля спрос на ремонт и обслуживание кондиционеров и систем вентиляции увеличился в 4,5 раза по сравнению с последней неделей июня. Запросов на ремонт холодильников и морозильных камер стало больше на 19%.

Отдельную динамику показывает спрос на срочные заказы — когда пользователи выбирают опции "выполнить услугу сейчас" или "выполнить услугу сегодня". С начала июля количество таких заявок на установку и обслуживание климатической техники, а также холодильного оборудования выросло на 70%.

"Функция срочных заказов была разработана как часть системной работы по улучшению пользовательского опыта. Погодные условия показали, насколько важна такая опция — особенно в ситуациях, когда речь идет о тепловом комфорте и сохранности продуктов. Мы видим, что пользователи активно используют этот инструмент, а исполнители получают дополнительный поток клиентов", — комментирует руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на Авито Услугах Александр Семочкин.

По данным платформы, в среднем 35% пользователей хотят получить услугу как можно быстрее. В свою очередь, около 20% исполнителей ежедневно готовы оперативно принять срочный заказ. Объявления мастеров, отметивших готовность к немедленному выезду, получают больше откликов, что делает такую опцию выгодным конкурентным преимуществом.

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