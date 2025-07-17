На Фрунзенском мосту в Самаре ограничат движение

В Самаре на мостовом переходе "Фрунзенский" в связи с проведением плановых работ будет ограничено движение по крайним правым полосам.

Ограничения вводятся с 23:00 17 июля до 6:00 18 июля и с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля, сообщает пресс-служба регионального минтранса.