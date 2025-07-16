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Экология Общество

Специалисты обнаружили два источника сброса канализационных вод в Падовку

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В результате комиссионного обследования от устья реки Падовка в районе Алексеевки и выше по течению до Смышляевки было обнаружено два источника сброса сточных вод с характерным запахом канализации на территории Волжского района, сообщает региональное минприроды.

"Отобраны пробы воды в трех точках: в устье, где был обнаружен замор рыбы, в месте потенциальных источников загрязнения и выше по течению. Специалистами Росрыболовства отобраны биоресурсы для определения причин гибели рыбы", — уточняют в ведомстве.

По информации министерства, в данный момент устанавливаются собственники инженерных сетей. По результатам лабораторных исследований, при наличии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, будут приняты меры. 

Напомним, ранее местные жители выдвинули версию, что стоки могли пойти из очистных сооружений поселка.

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Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

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Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

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