"Ядовитые стоки": минприроды Самарской области разбирается с загрязнением Падовки

В соцсетях появились сообщения о загрязнении реки Падовка. ЧП произошло в Кинельском районе.
"Непонятного состава слиты стоки в реку Падовка. Скорее всего, это уже попало в Самарку. А та впадает в Волгу. Стоки очень едкие. Жительница, которая была на месте, пишет, что к вечеру тошнота ощущается", — пишут жители в соцсетях.
Местные жители уже выдвинули версию, что стоки могли пойти из очистных сооружений поселка. Но задаются вопросом — что же нужно слить, чтоб погибла рыба и бобры?
В ситуации уже разбираются сотрудники минприроды Самарской области. "В настоящее время на месте работают специалисты экологического надзора. Источник и причина загрязнения устанавливаются. Сегодня будет произведен отбор проб воды в нескольких точках для лабораторного исследования. Дополнительно проинформируем по итогам выезда", — рассказали представители минприроды Самарской области.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться