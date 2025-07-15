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Экология Общество

"Ядовитые стоки": минприроды Самарской области разбирается с загрязнением Падовки

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соцсетях появились сообщения о загрязнении реки Падовка. ЧП произошло в Кинельском районе.

"Непонятного состава слиты стоки в реку Падовка. Скорее всего, это уже попало в Самарку. А та впадает в Волгу. Стоки очень едкие. Жительница, которая была на месте, пишет, что к вечеру тошнота ощущается", — пишут жители в соцсетях.

Местные жители уже выдвинули версию, что стоки могли пойти из очистных сооружений поселка. Но задаются вопросом — что же нужно слить, чтоб погибла рыба и бобры?

В ситуации уже разбираются сотрудники минприроды Самарской области. "В настоящее время на месте работают специалисты экологического надзора. Источник и причина загрязнения устанавливаются. Сегодня будет произведен отбор проб воды в нескольких точках для лабораторного исследования. Дополнительно проинформируем по итогам выезда", — рассказали представители минприроды Самарской области. 

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Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

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Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

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