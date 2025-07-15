"Ядовитые стоки": минприроды Самарской области разбирается с загрязнением Падовки

В соцсетях появились сообщения о загрязнении реки Падовка. ЧП произошло в Кинельском районе.

"Непонятного состава слиты стоки в реку Падовка. Скорее всего, это уже попало в Самарку. А та впадает в Волгу. Стоки очень едкие. Жительница, которая была на месте, пишет, что к вечеру тошнота ощущается", — пишут жители в соцсетях.

Местные жители уже выдвинули версию, что стоки могли пойти из очистных сооружений поселка. Но задаются вопросом — что же нужно слить, чтоб погибла рыба и бобры?

В ситуации уже разбираются сотрудники минприроды Самарской области. "В настоящее время на месте работают специалисты экологического надзора. Источник и причина загрязнения устанавливаются. Сегодня будет произведен отбор проб воды в нескольких точках для лабораторного исследования. Дополнительно проинформируем по итогам выезда", — рассказали представители минприроды Самарской области.