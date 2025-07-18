Объем закупок у самозанятых Самарской области за полгода превысил 100 млн рублей

За 6 месяцев 2025 года госкомпании закупили товары и услуги у самозанятых на 101,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2024 года объем закупок составил чуть больше 50 млн рублей. Показатели за полугодие озвучили в Корпорации МСП.
"Сегодня свое дело в статусе самозанятого в Самарской области развивают более 320 тысяч человек. Начинающим предпринимателям доступна широкая палитра инструментов поддержки, доступно участие в закупках, наравне с субъектами МСП. И многие успешно пользуются созданными возможностями. Суммарный доход самозанятых нашего региона за время действия налогового режима, начиная с 2020 года, уже превысил 132 млрд рублей", — пояснил зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Больше всего госкомпании закупили услуг финансового посредничества и страхования, рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка, профессиональных, научных и технических услуг, услуг в области творчества, искусства и развлечений и услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.
На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей, и в том числе организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое.
Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что субъекты МСП.
"Распространение на самозанятых преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках, упростило их участие в этих процедурах и привлекает все больше предпринимателей. Мы видим рост как объемов таких закупок в денежном выражении, так и числа самозанятых-поставщиков", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Поддержка самозанятых реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?