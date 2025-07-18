Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам металлургического завода

В пятницу, 18 июля, губернатор Вячеслав Федорищев в преддверии праздника Дня металлурга посетил Самарский металлургический завод.

Глава региона отдельно отметил вклад ветеранов в становлении завода.

"При строительстве завода были задействованы десятки тысяч строителей, технологов, чтобы создать, по тем временам, самое современное производство, единственное в Самарской области, наверное, лучшее в Поволжье. Завод всегда был не только промышленным якорем, который обеспечивал очень разные отрасли, но и сыграл огромную роль в развитии города, района Кировского", - сказал в своей приветственной речи Вячеслав Федорищев.

Самарский металлургический завод служит флагманом отечественной цветной металлургии с момента своего основания. Он производит полуфабрикаты из алюминиевых сплавов для предприятий аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, транспортной и нефтегазодобывающей отраслей.

На предприятии установлено уникальное оборудование: крупнейший в России горизонтальный и крупнейший в мире вертикальный прессы. Ряд производимой номенклатуры не имеет аналогов в России. На долю предприятия приходится 70% объема отгруженных товаров по отрасли.

"В прошлом году мы приступили к новому этапу развития завода, направленному в первую очередь на увеличение производственных мощностей. И я верю, что, несмотря на санкционные риски, мы благодаря нашему профессионализму и сплоченному коллективу сможем реализовать наши планы", - отметил генеральный директор АО "СМЗ" Михаил Спичак.

Металлургия остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. Несмотря на сложные внешние санкции и вызовы современности, отрасль продолжает развиваться, внедрять новые технологии и повышать свою конкурентоспособность. Губернатор подчеркнул важность поддержки предприятий металлургического комплекса и выразил уверенность в дальнейшем росте и укреплении отрасли.

Губернатор Самарской области вручил почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ и знаки Трудовой Славы десяти сотрудникам завода за их профессионализм, преданность делу и вклад в развитие предприятия. Это стало важным признанием заслуг тех, кто ежедневно работает на благо региона и страны.

"Большое спасибо каждому сотруднику, который трудится, особенно тем, кто из десятилетия в десятилетие проводил большую часть жизни здесь, на заводе. Именно от вашего труда зависит развитие отрасли и благополучие нашей области", - выразил благодарность глава региона.

АО "СМЗ" - крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов, входит в индустриальный холдинг "Промышленные Инвестиции" Михаила Шелкова, который в 2023 г. вернул заводу историческое название. Предприятие вместе с благотворительным фондом акционера - "Эмпатия" - участвует в развитии научно-технического потенциала региона. В том числе фонд запускает программы поддержки учителей, талантливых детей, студентов и научных сотрудников Самарской области.