16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам металлургического завода Губернатор Федорищев поручил Шабалатову устранить провалы на дорогах Самары Вячеслав Федорищев: хоспис в Самаре улучшит паллиативную помощь Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня самарской символики Вячеслав Федорищев: поддержка ветеранов СВО - наш приоритет

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам металлургического завода

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 18 июля, губернатор Вячеслав Федорищев в преддверии праздника Дня металлурга посетил Самарский металлургический завод.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона отдельно отметил вклад ветеранов в становлении завода.

"При строительстве завода были задействованы десятки тысяч строителей, технологов, чтобы создать, по тем временам, самое современное производство, единственное в Самарской области, наверное, лучшее в Поволжье. Завод всегда был не только промышленным якорем, который обеспечивал очень разные отрасли, но и сыграл огромную роль в развитии города, района Кировского", - сказал в своей приветственной речи Вячеслав Федорищев.

Самарский металлургический завод служит флагманом отечественной цветной металлургии с момента своего основания. Он производит полуфабрикаты из алюминиевых сплавов для предприятий аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, транспортной и нефтегазодобывающей отраслей. 
На предприятии установлено уникальное оборудование: крупнейший в России горизонтальный и крупнейший в мире вертикальный прессы. Ряд производимой номенклатуры не имеет аналогов в России. На долю предприятия приходится 70% объема отгруженных товаров по отрасли.

"В прошлом году мы приступили к новому этапу развития завода, направленному в первую очередь на увеличение производственных мощностей. И я верю, что, несмотря на санкционные риски, мы благодаря нашему профессионализму и сплоченному коллективу сможем реализовать наши планы", - отметил генеральный директор АО "СМЗ" Михаил Спичак.

Металлургия остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. Несмотря на сложные внешние санкции и вызовы современности, отрасль продолжает развиваться, внедрять новые технологии и повышать свою конкурентоспособность. Губернатор подчеркнул важность поддержки предприятий металлургического комплекса и выразил уверенность в дальнейшем росте и укреплении отрасли.

Губернатор Самарской области вручил почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ и знаки Трудовой Славы десяти сотрудникам завода за их профессионализм, преданность делу и вклад в развитие предприятия. Это стало важным признанием заслуг тех, кто ежедневно работает на благо региона и страны.

"Большое спасибо каждому сотруднику, который трудится, особенно тем, кто из десятилетия в десятилетие проводил большую часть жизни здесь, на заводе. Именно от вашего труда зависит развитие отрасли и благополучие нашей области", - выразил благодарность глава региона.

АО "СМЗ" - крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов, входит в индустриальный холдинг "Промышленные Инвестиции" Михаила Шелкова, который в 2023 г. вернул заводу историческое название. Предприятие вместе с благотворительным фондом акционера - "Эмпатия" - участвует в развитии научно-технического потенциала региона. В том числе фонд запускает программы поддержки учителей, талантливых детей, студентов и научных сотрудников Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3