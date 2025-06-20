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Государство и Бизнес Экономическая политика

Сурковы снесли забор вокруг усадьбы в Студеном овраге

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по заявлению регионального ГУ ФССП к ООО "Ноябрь", подконтрольное семье девелопера Виктора Суркова. Основанием для этого стало то, что компания за счет собственных средств демонтировала забор из керамзитобетонных блоков с территории охраняемой зоны памятника природы регионального значения "Древостой дуба естественного происхождения" в Студеном Овраге.

Виктор Сурков и его сыновья построили в Самаре такие ТЦ, как "МегаСити", "Московский", "Амбар", "ГудОК". Сейчас семья занимается реализацией проектов жилой застройки. В их числе - ЖК "Рассвет", "Амград" и другие.

Борьба вокруг этого забора тянется в судах более пяти лет. Как сообщало "Самарское обозрение", в 2015-2017 годах Виктор Сурков построил в Студеном Овраге особняк, а в 2018-м начал расширять свои владения и огораживать освоенную территорию от посторонних глаз. Принадлежащая его сыну и внуку Андрею и Никите Сурковым компания "Ноябрь" арендовала 10 тыс. кв. м земли и выстроила на них капитальный забор из керамзитобетонных блоков длиной около 40 м и высотой порядка 3 м. При этом за стеной дополнительно оказалось около 1,5 га зеленой зоны в лесном квартале №28 Самарского лесничества. Самозахваченная территория относилась к охранной зоне памятника природы регионального значения - "Древостоя дуба естественного происхождения". Обнаружив несанкционированную постройку, министерство лесного хозяйства Самарской области потребовало от компании "Ноябрь" снести забор. Ведомство выиграло судебный процесс, но решение не исполнялось годами.

В марте 2024 года "Ноябрь" обратился в арбитраж с требованием к службе приставов прекратить исполнительное производство "в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием" для его возбуждения. При рассмотрении дела выяснилось, что еще в ноябре 2022 года вышло распоряжение бывшего в тот момент губернатором региона Дмитрия Азарова, меняющее границы "Древостоя дуба". В новой версии площадь памятника уменьшилась более чем вдвое - со 103,8 га до 47,12 га. В ответ на сделанный "Ноябрем" после этого запрос минлесхоз указал, что участок, где установлен забор, к особо охраняемым природным территориям и их охранным зонам не относится.

Казалось, что ситуация изменилась в пользу Сурковых. Впервые за все годы суд принял их сторону. Арбитраж счел, что в материалах дела было достаточно оснований для прекращения исполнительного производства. Поскольку именно решение областных властей дало владельцам спорной стены основание ее сохранить и впоследствии легализовать, притом что само решение было принято уже во время разгоревшегося конфликта, было логично предположить, что стороны нашли возможность договориться и решить вопрос к всеобщему удовлетворению. Однако министерство лесного хозяйства оспорило постановление суда, и апелляционный суд решение арбитража отменил.

Момент, когда Сурковым, похоже, удалось договориться с властями, миновал. Бездействовавшие на протяжении долгого времени приставы перешли к решительным действиям и готовы самостоятельно начать снос керамзитовой стены. 7 февраля в арбитраж поступило ходатайство об изменении способа и порядка исполнения судебного акта. В документе указано, что приставы просят предоставить право на демонтаж забора из керамзитобетонных блоков "взыскателю - министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с последующим взысканием понесенных расходов с должника".

Однако этот процесс развития не получил. Ответчик сам снес забор, и арбитраж решил прекратить производство по иску приставов.

Гид потребителя

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