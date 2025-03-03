Самарские приставы добиваются права снести забор с усадьбы девелопера Виктора Суркова

Усадьба одного из крупнейших самарских девелоперов Виктора Суркова, обнесенная высоким капитальным забором из керамзитовых блоков, вскоре может оказаться не защищенной никаким ограждением и доступной для обзора всем желающим. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Судебные приставы просят суд предоставить право снести забор региональному министерству лесного хозяйства, после чего взыскать понесенные на это расходы с компании Сурковых.

Борьба вокруг окружающего усадьбу семьи известного самарского девелопера Виктора Суркова забора, развернувшаяся между подконтрольным ему ООО "Ноябрь" и региональными властями, тянется в судах более пяти лет. Несмотря на многочисленные решения о необходимости сноса стены и исполнительное производство, обязывающее фирму ее убрать, которое служба судебных приставов возбудила еще в марте 2022 года, строение стоит по сей день без каких-либо перемен. Ни министерство, изначально инициировавшее спор, ни владельцы забора, ни приставы долгое время не пытались как-то разрешить ситуацию.

В 2024 году "Ноябрь" даже чуть было не отстоял право забора на существование. Причина, по которой минлесхоз восстал против построенной вокруг усадьбы Сурковых стены, в том, что за ней якобы оказались около 1,5 га земли, относящихся к охранной зоне памятника природы регионального значения — "Древостоя дуба естественного происхождения".

В марте 2024 года "Ноябрь" обратился в арбитраж с требованием к службе приставов прекратить исполнительное производство "в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием" для его возбуждения. При рассмотрении дела выяснилось, что еще в ноябре 2022 года вышло распоряжение бывшего в тот момент губернатором региона Дмитрия Азарова, меняющее границы "Древостоя дуба". В новой версии площадь памятника уменьшилась более чем вдвое — со 103,8 га до 47,12 га. В ответ на сделанный "Ноябрем" после этого запрос минлесхоз указал, что участок, где установлен забор, к особо охраняемым природным территориям и их охранным зонам не относится.

Казалось, что ситуация изменилась в пользу Сурковых. Впервые за все годы суд принял их сторону. Арбитраж счел, что в материалах дела было достаточно оснований для прекращения исполнительного производства. Поскольку именно решение областных властей дало владельцам спорной стены основание ее сохранить и впоследствии легализовать, притом что само решение было принято уже во время разгоревшегося конфликта, было логично предположить, что стороны нашли возможность договориться и решить вопрос к всеобщему удовлетворению. Однако министерство лесного хозяйства оспорило постановление суда, и апелляционный суд решение арбитража отменил.

Момент, когда Сурковым, похоже, удалось договориться с властями, миновал. Бездействовавшие на протяжении долгого времени приставы перешли к решительным действиям и готовы самостоятельно начать снос керамзитовой стены. 7 февраля в арбитраж поступило ходатайство об изменении способа и порядка исполнения судебного акта. В документе указано, что приставы просят предоставить право на демонтаж забора из керамзитобетонных блоков "взыскателю — министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с последующим взысканием понесенных расходов с должника".

Заявление ГУ ФССП по Самарской области, ОСП Кировского района, принято судом к рассмотрению, заседание по нему назначено на 6 марта. К этому моменту приставы и "Ноябрь" должны представить отзывы на заявление, а ОСП — "обосновать соответствие заявления об изменении способа и порядка исполнения судебного решения требованиям ч. 3 ст. 174 АПК РФ; обосновать невозможность исполнения исполнительного документа".

Как пишет издание, в 2015–2017 годах Виктор Сурков построил в Студеном Овраге особняк, а в 2018-м начал расширять свои владения и огораживать освоенную территорию от посторонних глаз. Принадлежащая его сыну и внуку Андрею и Никите Сурковым компания "Ноябрь" арендовала 10 тыс. кв. м земли и выстроила на них капитальный забор из керамзитобетонных блоков длиной около 40 м и высотой порядка 3 м. При этом за стеной дополнительно оказалось около 1,5 га зеленой зоны в лесном квартале № 28 Самарского лесничества. Самозахваченная территория относилась к охранной зоне памятника природы регионального значения — "Древостоя дуба естественного происхождения". Обнаружив несанкционированную постройку, министерство лесного хозяйства Самарской области потребовало от компании "Ноябрь" снести забор.