Самарская полиция устроила на стройке и в цехах облаву на мигрантов

В Самарской области полицейскими в ходе рейда пресечено 15 фактов нарушений миграционного законодательства, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Во время рейда в Самаре на строительном объекте и в производственных цехах полиция пресекла незаконную трудовую деятельность 11 иностранцев, работавших без трудового договора.

Кроме того, выявлены четыре иностранных гражданина, находившиеся в России незаконно и трудоустроенные без документов.

"Указанные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении них принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. По результатам рассмотрения собран материал проверки по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", — отмечается в сообщении.