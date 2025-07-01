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Из декрета в бизнес: в Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе "Мама-предприниматель"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительницы Самарской области, желающие испытать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в образовательном проекте "Мама-предприниматель-2025". Ежегодно программа помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Самарской области региональный этап организует областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес". Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие - наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития (до года с даты регистрации). Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф до 8 сентября 2025 года.

"Ежегодно мы помогаем участницам программы делать свои первые шаги в бизнесе. С каждым занятием они становятся увереннее в себе, под руководством наставников создают полноценные проекты, представляют их и доказывают перспективность своих идей. И мы очень рады следить за развитием проектов наших выпускниц, многие из которых успешно продолжают свой предпринимательский путь", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В этом году программа претерпела ряд изменений. При отборе заявок приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики, предусмотрены специальные треки по развитию бизнеса в исторически значимых регионах. Размер грантовой поддержки увеличен до 150 тыс. рублей.

Программа состоит из нескольких этапов. На региональном этапе участницы в очном формате проходят уникальную тренинговую программу, где получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом успешных предпринимателей и получают индивидуальные консультации от экспертов.

В финале участницы показывают свои проекты, самые перспективные получают гранты на развитие в размере 150 тыс. рублей. В Самарской области региональный этап программы пройдет с 15 по 29 сентября 2025 года.

"То, что существует такой проект, - фантастика. Он предоставляет мамам возможность начать что-то новое, узнать, что необходимо делать, чтобы развить идею до бизнеса, который приносит доход и пользу окружающим. На проекте мне помогли и с финансами, и с маркетинговой стратегией, в результате у меня появилось пошаговое руководство по запуску, ведению и развитию собственного проекта", - рассказала участница проекта "Мама-предприниматель-2024" Арина Брагина.

Следующий шаг - федеральный этап, который состоится в Москве. 25 лучших проектов региональных и спецэтапов отбирает экспертное жюри, куда входят представители федеральной власти, институтов развития, банков, фондов. Участницы получают возможность пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций, а также побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

"Мы планируем, что в региональном этапе программы в этом году примут участие более чем 2000 предпринимательниц. Чтобы каждая из них получила прочную базу для старта и развития собственного бизнеса, мы реализуем программу по единым стандартам во всех регионах-участниках. С этого года перезапущена система обучения бизнес-тренеров. Они получили новые знания по использованию в бизнесе ИИ, эмоционального интеллекта, актуализирована база по управлению финансами стартапа", - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В 2025 году "Мама-предприниматель" пройдет в 68 регионах страны.

Организатор - Минэкономразвития России. Оператор - Национальное агентство "Мой бизнес". Генеральный партнер - "Мое дело". Партнеры - Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер - СБЕР. При поддержке Фонда "Наше будущее", Союза женщин России. Продуктовые партнеры - VK, МИФ. Информационные партнеры - 7Дней.ru и ежемесячный журнал "Караван историй".

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