Завершение посевной и внедрение технологий: вице-губернатор Антон Емельяненко посетил предприятия Челно-Вершинского района

В среду, 28 мая, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район. Участники рабочей поездки обсудили вопросы господдержки, обновления и модернизации сельскохозяйственной техники, а также подготовки и привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс.
На территории Челно-Вершинского района работают семь сельскохозяйственных организаций, 34 фермерских хозяйства и около семи тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь пашни в муниципальном районе составляет 73,4 тысячи гектаров.
В прошлом году адресную финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета получили 19 фермерских хозяйств и три сельскохозяйственные организации. Общая сумма поддержки составила порядка 30 млн рублей.
Участники делегации провели осмотр хода работ по севу подсолнечника в ООО "Научно-производственное объединение "ГеоТехнологии". Посевная кампания завершается - на предприятии строго следят за соблюдением сроков выполнения работ. В НПО активно обновляют оборудование, внедряют современные технологические решения и проводит активную работу по привлечению молодых специалистов.
"В технике мы делаем акцент на приобретение российской. Также мы точно переходим на отечественную селекцию семян", - подчеркнул один из руководителей НПО "ГеоТехнологии" Андрей Камышов. Благодаря субсидиям аграрии уже приобрели посевной комплекс, в ближайшее время им доставят самоходный опрыскиватель "Туман-3", в планах - покупка комбайна завода "Ростсельмаш".
Правительство Самарской области, в свою очередь, уделяет особое внимание поддержке молодых кадров в сельском хозяйстве. По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева с прошлого года были утроены размеры выплат молодым специалистам. В зависимости от уровня образования выплачиваются единовременные суммы, варьирующиеся от 103,5 до 207 тысяч рублей и ежемесячные выплаты до 11682 рублей.
Антон Емельяненко напомнил руководителям компании о возможностях применения беспилотной авиации в сфере сельского хозяйства. Первый в стране сертифицированный агродрон создали в регионе на предприятии "Транспорт будущего". "Наша задача - сейчас уже не столько производство летательных аппаратов, а разработка моделей их применения во всех отраслях. Самарская область для себя выбрала в первую очередь тему сельского хозяйства. Уже многие аграрии в пилотном режиме апробируют и применяют БПЛА для мониторинга и для внесения удобрений", - сказал Антон Емельяненко.
Помимо эффективности, использование БАС может стать еще одним инструментом привлечения молодежи в отрасль, подчеркнул вице-губернатор.
Делегация областного правительства посетила АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", который ведет свою историю с 1938 года. Завод производит и поставляет оборудование для животноводческих ферм, а также запасные и комплектующие части для вагоностроительных предприятий страны.
В Самарской области комплексно подходят к поддержке животноводства, реализуя региональные инструменты поддержки и привлекая федеральные средства. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,6 млрд рублей. С 2024 года по инициативе губернатора Самарской области предусмотрены субсидии, направленные на частичное возмещение затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений и откормочных площадок. В 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса региона направлено порядка 4 млрд рублей.
В Самарской области поддержку получают и инвесторы, готовые размещать на территории региона свои предприятия. Это в том числе проекты в сфере сельского хозяйства. В режиме "одного окна" широкий спектр услуг и сопровождение на всех этапах предоставляет Агентство по привлечению инвестиций. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.
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Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?