Вопросы франчайзинга обсудят на ежегодном региональном форуме "Мой бизнес" в Самаре

29 мая на ежегодном форуме "Мой бизнес", приуроченном ко Дню российского предпринимательства, будет организована тематическая площадка "PRO Франчайзинг", которая объединит ведущих игроков рынка франшиз в России. В программе запланированы панельные дискуссии с экспертами отрасли федерального и локального масштаба, а также выставка франшиз. Организаторами события выступают Минэкономразвития Самарской области и РБК Франшизы.
Эксперты в том числе обсудят, как правильно выбрать франшизу и построить стабильный и успешный бизнес; какие принципы помогут стать лидером рынка франшиз; как упаковать и продвигать франшизу, а также как стать прибыльным франчайзи, минимизировав свои риски.
Участниками тематической секции станут известные российские и международные эксперты по франчайзингу:
— Сергей Дегтярев, основатель холдинга Franch.Global и франчайзинговых сетей Sun School, Rublev Family и "Море желаний", автор книги "Франшиза на миллиард";
— Юрий Белонощенко, основатель и стратег международной франчайзинговой сети детских центров "Бэби-клуб", сети школ "Белая Ворона", партнер "Тройки Диалог", экс-глава УК Номос-банк и "Уралсиб";
— Дмитрий Нордин, сооснователь федеральной сети студий по косметическому отбеливанию зубов Smile Room;
— Анна Фомичева, учредитель и генеральный директор группы компаний Анны Фомичевой (Академия Международного бизнеса, Атлас, Глобус, Торговые дома в Китае, ОАЭ и др.);
— Борис Колесников, основатель SKIFMUSIC;
— Илья Бобров, владелец франшизы "Ключ под Ключ".
"Мы впервые проводим в регионе столь масштабное событие, посвященное франчайзингу, — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — Вместе с федеральными коллегами обсудим перспективы франчайзинга в России, основные тренды индустрии, разберем действующие предложения на рынке российских франшиз. Форум станет площадкой для обмена знаниями и опытом, участники смогут пообщаться лично и найти новых деловых партнеров".
Франчайзинг в России в последние годы демонстрирует динамичное развитие. По данным Franshiza.ru, в 2024 году оборот рынка вырос на 17% — до 3,72 трлн рублей, а число франшиз увеличилось на 12% — до 3860. Чаще всего предприниматели выбирают франшизы в сфере ретейла, общественного питания и услуг.
"У региональных рынков большой потенциал для развития франчайзинга. Сейчас в крупных городах высокая конкуренция, поэтому предприниматели чаще выходят в регионы и быстро там развиваются. Предприниматели должны понимать, в чем польза и преимущества франчайзинга, чтобы применять его успешные практики, развивать предпринимательскую среду и зарабатывать", — рассказал Илья Бобров.
Познакомиться с подробной программой события и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?