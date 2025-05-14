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Государство и Бизнес Экономическая политика

Вопросы франчайзинга обсудят на ежегодном региональном форуме "Мой бизнес" в Самаре

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 мая на ежегодном форуме "Мой бизнес", приуроченном ко Дню российского предпринимательства, будет организована тематическая площадка "PRO Франчайзинг", которая объединит ведущих игроков рынка франшиз в России. В программе запланированы панельные дискуссии с экспертами отрасли федерального и локального масштаба, а также выставка франшиз. Организаторами события выступают Минэкономразвития Самарской области и РБК Франшизы.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Эксперты в том числе обсудят, как правильно выбрать франшизу и построить стабильный и успешный бизнес; какие принципы помогут стать лидером рынка франшиз; как упаковать и продвигать франшизу, а также как стать прибыльным франчайзи, минимизировав свои риски.

Участниками тематической секции станут известные российские и международные эксперты по франчайзингу:

— Сергей Дегтярев, основатель холдинга Franch.Global и франчайзинговых сетей Sun School, Rublev Family и "Море желаний", автор книги "Франшиза на миллиард";

— Юрий Белонощенко, основатель и стратег международной франчайзинговой сети детских центров "Бэби-клуб", сети школ "Белая Ворона", партнер "Тройки Диалог", экс-глава УК Номос-банк и "Уралсиб";

— Дмитрий Нордин, сооснователь федеральной сети студий по косметическому отбеливанию зубов Smile Room;

— Анна Фомичева, учредитель и генеральный директор группы компаний Анны Фомичевой (Академия Международного бизнеса, Атлас, Глобус, Торговые дома в Китае, ОАЭ и др.);

— Борис Колесников, основатель SKIFMUSIC;

— Илья Бобров, владелец франшизы "Ключ под Ключ".

"Мы впервые проводим в регионе столь масштабное событие, посвященное франчайзингу, — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — Вместе с федеральными коллегами обсудим перспективы франчайзинга в России, основные тренды индустрии, разберем действующие предложения на рынке российских франшиз. Форум станет площадкой для обмена знаниями и опытом, участники смогут пообщаться лично и найти новых деловых партнеров".

Франчайзинг в России в последние годы демонстрирует динамичное развитие. По данным Franshiza.ru, в 2024 году оборот рынка вырос на 17% — до 3,72 трлн рублей, а число франшиз увеличилось на 12% — до 3860. Чаще всего предприниматели выбирают франшизы в сфере ретейла, общественного питания и услуг.

"У региональных рынков большой потенциал для развития франчайзинга. Сейчас в крупных городах высокая конкуренция, поэтому предприниматели чаще выходят в регионы и быстро там развиваются. Предприниматели должны понимать, в чем польза и преимущества франчайзинга, чтобы применять его успешные практики, развивать предпринимательскую среду и зарабатывать", — рассказал Илья Бобров.

Познакомиться с подробной программой события и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.

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