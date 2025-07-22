Московская кинокомпания снимет многосерийную сагу об АВТОВАЗе

Кинокомпания "Нью Синема Дистрибьюшн" снимет в Самарской области сериал об АВТОВАЗе. Идея у инициаторов возникла еще в 2018 году, и теперь планы будут воплощены в жизнь. Планируется снять три сезона саги по 10 серий каждый.

О деталях проекта на встрече с зампредом областного правительства - министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком рассказал продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани.

Сериал расскажет о событиях с середины 1980-х годов и по настоящее время через личные истории и судьбы трех поколений героев.

"Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, - рассказал Александр Островерх-Кванчиани. - Зритель увидит ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников".

Создатели сериала будут опираться на реальные прототипы и строго соответствовать историческим фактам развития АВТОВАЗа, а также событиям, которые происходят на заводе в настоящее время.

"В настоящее время идет работа над пилотом, в то же время продолжается погружение в жизнь и историю региона, пул советников и консультантов пополняется буквально ежедневно. К работе над проектом планируется привлекать преимущественно региональных актеров. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре. Попробовать свои силы может любой житель региона, не обязательно профессиональный актер", - подчеркнул продюсер сериала.

В Самарской области создаются необходимые условия для комфортной организации процессов кинопроизводства, благодаря чему все больше кинокомпаний выбирают регион в качестве площадки для съемок.

"Самарская область обладает уникальной природой, историческими объектами и современной инфраструктурой. Сегодня мы активно продвигаем преимущества региона, рассказываем о них представителям киноиндустрии, а также реализуем специальные инструменты поддержки, позволяющие компенсировать часть затрат на создание кинопродуктов. Кино - это бизнес, и каждый такой проект стимулирует развитие смежных отраслей, туризма, креативного сектора, а также создание рабочих мест и условий для самореализации молодежи", - перечислил Павел Финк.

Для взаимодействия с представителями киноиндустрии в регионе создан Центр кинопроизводства, специалисты которого оказывают организационную и консультационную помощь съемочным группам.

"На текущем этапе мы помогаем инициаторам проекта подготовиться к съемочному процессу, в том числе написать окончательный сценарий. Взаимодействуем с заводом по вопросам согласования некоторых деталей съемок, привлечения спецтранспорта, подбора специалистов съемочной группы. Проект очень масштабный, и надеемся, что вся эта работа - начало красивой и продолжительной истории", - рассказал генеральный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области" Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.