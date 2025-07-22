16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Московская кинокомпания снимет многосерийную сагу об АВТОВАЗе Идеи по развитию Самарской области вырабатываются на стратегических сессиях Объем закупок у самозанятых Самарской области за полгода превысил 100 млн рублей Самарские производители вошли в число "Экспортеров года" в ПФО Строительная династия с богатой историей: как в регионе поддерживают семейное предпринимательство

Государство и Бизнес Экономическая политика

Московская кинокомпания снимет многосерийную сагу об АВТОВАЗе

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кинокомпания "Нью Синема Дистрибьюшн" снимет в Самарской области сериал об АВТОВАЗе. Идея у инициаторов возникла еще в 2018 году, и теперь планы будут воплощены в жизнь. Планируется снять три сезона саги по 10 серий каждый.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

О деталях проекта на встрече с зампредом областного правительства - министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком рассказал продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани.

Сериал расскажет о событиях с середины 1980-х годов и по настоящее время через личные истории и судьбы трех поколений героев.

"Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, - рассказал Александр Островерх-Кванчиани. - Зритель увидит ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников".

Создатели сериала будут опираться на реальные прототипы и строго соответствовать историческим фактам развития АВТОВАЗа, а также событиям, которые происходят на заводе в настоящее время.

"В настоящее время идет работа над пилотом, в то же время продолжается погружение в жизнь и историю региона, пул советников и консультантов пополняется буквально ежедневно. К работе над проектом планируется привлекать преимущественно региональных актеров. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре. Попробовать свои силы может любой житель региона, не обязательно профессиональный актер", - подчеркнул продюсер сериала.

В Самарской области создаются необходимые условия для комфортной организации процессов кинопроизводства, благодаря чему все больше кинокомпаний выбирают регион в качестве площадки для съемок.

"Самарская область обладает уникальной природой, историческими объектами и современной инфраструктурой. Сегодня мы активно продвигаем преимущества региона, рассказываем о них представителям киноиндустрии, а также реализуем специальные инструменты поддержки, позволяющие компенсировать часть затрат на создание кинопродуктов. Кино - это бизнес, и каждый такой проект стимулирует развитие смежных отраслей, туризма, креативного сектора, а также создание рабочих мест и условий для самореализации молодежи", - перечислил Павел Финк.

Для взаимодействия с представителями киноиндустрии в регионе создан Центр кинопроизводства, специалисты которого оказывают организационную и консультационную помощь съемочным группам.

"На текущем этапе мы помогаем инициаторам проекта подготовиться к съемочному процессу, в том числе написать окончательный сценарий. Взаимодействуем с заводом по вопросам согласования некоторых деталей съемок, привлечения спецтранспорта, подбора специалистов съемочной группы. Проект очень масштабный, и надеемся, что вся эта работа - начало красивой и продолжительной истории", - рассказал генеральный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области" Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3