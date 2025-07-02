Три предпринимателя Самарской области получили гранты за победу в конкурсе "Создай НАШЕ"

Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП.
В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе, наравне с Москвой и Тюменской областью.
Предприниматели получили по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" на развитие своего бизнеса и право принять участие в акселераторе Корпорации МСП, которая поможет молодым предпринимателям повысить свои бизнес-компетенции и детально проработать проекты при поддержке опытных наставников. Лауреатами стали 30 молодых предпринимателей из 21 региона России.
Для участия в конкурсе в этом году было подано более 7 тысяч заявок от молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. Заявки подавались в двух номинациях: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до трех лет".
"В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели — они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача — поддерживать их и предоставлять возможности для роста и развития. И мы видим, что молодежь активно пользуется этими возможностями: участвует в конкурсах, получает гранты, повышает свои предпринимательские компетенции", — подчеркнул зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Одним из победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ" стал Тимофей Баушин из Тольятти. Грант в размере 1 миллиона рублей пойдёт на развитие установки по уникальной технологии очистки автомобильных деталей. Сегодня этот стартап входит в число трёх компаний в России, которые производят установки по такой технологии.
"Грант от конкурса "Создай НАШЕ" даст нам возможность усилить производство, улучшить качество оборудования и привлечь новых клиентов. Мы планируем направить средства на закупку оборудования, маркетинг и продвижение. Это ускорит развитие бизнеса и поможет сделать следующий серьёзный шаг вперёд", — отметил Тимофей Баушин.
Еще один лауреат конкурса — Иван Балабай из Самары. Его проект — детская столярная мастерская "Столярник". Юные ученики могут посетить занятие и освоить азы столярного искусства, записаться на мастер-класс и создать своими руками уникальное изделие из дерева. Основатель мастерской планирует приобрести оборудование и создавать индивидуальные наборы, чтобы каждый ребёнок мог создавать деревянные модели дома. Полученный грант поможет Ивану реализовать этот проект.
Третий проект, победивший в престижном конкурсе — "StayEasy". Это российский стартап, который создает революционное решение для гостиничной индустрии: облачный сервис с искусственным интеллектом, автоматизирующий ресепшен отеля. Платформа объединяет автоматическое распознавание документов, ИИ-помощника для мгновенных ответов гостям, голосовое управление и персонализированные предложения услуг.
"Мой 5-летний опыт в сфере HoReCa позволил нам создать инновационное решение на основе глубокого понимания реальных потребностей отрасли. Наша технология кардинально меняет отрасль: ускоряет регистрацию в разы, решает проблему дефицита кадров и создает новый уровень сервиса для гостей", — рассказывает основатель, студент НИУ ВШЭ Никита Струц.
Поддержку молодые и начинающие предприниматели могут также получить в центрах "Мой бизнес" Самарской области — они работают в каждом городском округе. Все меры поддержки также размещены на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?