Три предпринимателя Самарской области получили гранты за победу в конкурсе "Создай НАШЕ"

Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП.

В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе, наравне с Москвой и Тюменской областью.

Предприниматели получили по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" на развитие своего бизнеса и право принять участие в акселераторе Корпорации МСП, которая поможет молодым предпринимателям повысить свои бизнес-компетенции и детально проработать проекты при поддержке опытных наставников. Лауреатами стали 30 молодых предпринимателей из 21 региона России.

Для участия в конкурсе в этом году было подано более 7 тысяч заявок от молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. Заявки подавались в двух номинациях: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до трех лет".

"В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели — они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача — поддерживать их и предоставлять возможности для роста и развития. И мы видим, что молодежь активно пользуется этими возможностями: участвует в конкурсах, получает гранты, повышает свои предпринимательские компетенции", — подчеркнул зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Одним из победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ" стал Тимофей Баушин из Тольятти. Грант в размере 1 миллиона рублей пойдёт на развитие установки по уникальной технологии очистки автомобильных деталей. Сегодня этот стартап входит в число трёх компаний в России, которые производят установки по такой технологии.

"Грант от конкурса "Создай НАШЕ" даст нам возможность усилить производство, улучшить качество оборудования и привлечь новых клиентов. Мы планируем направить средства на закупку оборудования, маркетинг и продвижение. Это ускорит развитие бизнеса и поможет сделать следующий серьёзный шаг вперёд", — отметил Тимофей Баушин.

Еще один лауреат конкурса — Иван Балабай из Самары. Его проект — детская столярная мастерская "Столярник". Юные ученики могут посетить занятие и освоить азы столярного искусства, записаться на мастер-класс и создать своими руками уникальное изделие из дерева. Основатель мастерской планирует приобрести оборудование и создавать индивидуальные наборы, чтобы каждый ребёнок мог создавать деревянные модели дома. Полученный грант поможет Ивану реализовать этот проект.

Третий проект, победивший в престижном конкурсе — "StayEasy". Это российский стартап, который создает революционное решение для гостиничной индустрии: облачный сервис с искусственным интеллектом, автоматизирующий ресепшен отеля. Платформа объединяет автоматическое распознавание документов, ИИ-помощника для мгновенных ответов гостям, голосовое управление и персонализированные предложения услуг.

"Мой 5-летний опыт в сфере HoReCa позволил нам создать инновационное решение на основе глубокого понимания реальных потребностей отрасли. Наша технология кардинально меняет отрасль: ускоряет регистрацию в разы, решает проблему дефицита кадров и создает новый уровень сервиса для гостей", — рассказывает основатель, студент НИУ ВШЭ Никита Струц.

Поддержку молодые и начинающие предприниматели могут также получить в центрах "Мой бизнес" Самарской области — они работают в каждом городском округе. Все меры поддержки также размещены на едином портале mybiz63.ru.