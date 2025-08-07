Центр "Мой бизнес" проведет серию тренингов по повышению производительности труда

Региональный центр "Мой бизнес" открывает набор участников на серию тренингов "Производительность труда", организованных совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Обучающие тренинги для сотрудников предприятий Самарской области проводятся с целью улучшения производственной системы, роста производительности в организациях и предприятиях Самарской области.

"На площадке центра "Мой бизнес" мы регулярно проводим обучающие тренинги, встречи, мастер-классы по самым различным направлениям бизнес-деятельности. Предстоящие тренинги направлены на повышение производительности труда сотрудников, улучшение эффективности процессов и, соответственно, укрепление конкурентоспособности компаний Самарской области", — акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Тренинги проводятся по трём ключевым направлениям:

19 августа 2025 г. пройдет тренинг "Методика решения проблем". Участники тренинга смогут получить знания и умения, связанные с поиском коренных причин, выработкой и оценкой предлагаемых решений на основе системного подхода.

9 сентября 2025 г. обсудят "Основы бережливого производства". Слушатели получат знания о базовых инструментах бережливого производства, а также смогут применить их практически и получить опыт оптимизации процесса при моделировании реальной производственной ситуации.

7 октября 2025 г. тренинг будет посвящен теме: "Система 5С". Участники тренинга смогут получить знания, необходимые для практической реализации мероприятий по внедрению системы 5С, а предприятие, в свою очередь, получит возможность повышения уровня своей конкурентоспособности за счет эффективной организации рабочего пространства.

Участие в тренингах бесплатное, регистрация по ссылке.

Предприятие сможет выбрать только один из трёх тренингов. Количество мест ограничено. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".