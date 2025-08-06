Малый и средний бизнес Самарской области привлек 800 млн рублей на инвестпроекты

В первом полугодии 2025 года представители МСП Самарской области привлекли 800 млн рублей льготных средств на инвестиционные цели. Это стало возможно благодаря финансовым инструментам Гарантийного фонда Самарской области и программам Корпорации МСП.
"Льготное финансирование - востребованный инструмент поддержки бизнеса. Мы отмечаем, что в свое развитие активно инвестируют не только зрелые, но и молодые предприятия. Они запускают новые проекты, осваивают новые направления работы, расширяют ассортимент, масштабируются и создают рабочие места. Мы, со своей стороны, всегда готовы помочь предпринимателям в их стремлении к росту, а значит укреплению региональной экономики", - акцентировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Наибольший объем льготного финансирования на инвестиционные цели привлекли МСП из таких сфер, как наука и технологии, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, туризм, информация и связь.
"Инвестиционные проекты для бизнеса - это, прежде всего, про развитие и перспективу. Финансовые инструменты участников Национальной гарантийной системы позволяют предпринимателям даже при высокой ключевой ставке привлекать необходимое финансирование на инвестиционные цели. Общий объем полученных МСП средств в рамках НГС в первом полугодии составил почти 440 млрд рублей, из которых каждый четвертый рубль был взят именно на инвестпроекты", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, участниками Национальной гарантийной системы, наряду с Корпорацией МСП, являются региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации. При помощи гарантий и поручительств предприниматели могут привлекать заемные средства в необходимом объеме при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения.
В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд. Обратиться за финансовой поддержкой ГФСО можно в региональный центр "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?