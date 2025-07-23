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Бренды дыхательных тренажеров и фитнес-десертов из Самарской области вошли в число лучших в России

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве наградили победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, в этом году собрал рекордные порядка 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России.

Фото: фотобанк конкурса "Знай наших"

Всего 100 брендов из 39 регионов страны признаны лучшими в основных, партнерских и специальных номинациях конкурса. Еще более 2 тыс. брендов — финалистов получат поддержку от партнеров проекта.

В число лучших вошли два производителя из Самарской области.

"Гордимся успехами наших предприятий, выпускающих уникальную, высококачественную и конкурентоспособную продукцию, которая ценится по всей стране и за ее пределами. Успех этих брендов — результат упорного труда предпринимателей, комплексной поддержки со стороны региона и условий, созданных в Самарской области для развития бизнеса", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Одним из победителей стал бренд дыхательных тренажеров "Айроник" самарской компании Самоздрав. Разработка признана одной из лучших в подноминации "Инновации для красоты и здоровья". Компания является резидентом Сколково.

"Мы подали заявку на участие буквально в последний день. Спонсоры нашей номинации увидели большой потенциал в проекте — сегодня все, что связано со здоровьем, с дыханием и домашними гаджетами для здорового образа жизни — это динамично растущий рынок. Для всей нашей команды победа в конкурсе "Знай наших" — это знаковый момент, подтверждение того, что мы идем правильной дорогой, развиваемся, и люди считывают значимость нашей разработки, которую мы хотим донести. Ждем участия в акселерационной программе и личную консультацию с основателем компании "Сплат", чтобы, возможно, пересмотреть нашу маркетинговую стратегию", — поделилась впечатлениями основатель компании "Самоздрав" Варвара Мишустина.

В подноминации "Экспортный потенциал" в число победителей вошел тольяттинский производитель фитнес-десертов "Фитнес шок". Компания с 2019 года развивается в нише функциональных продуктов для здорового питания.

"Мы подали заявку на конкурс "Знай наших" по нескольким причинам. В первую очередь, чтобы повысить информированность о здоровом питании среди широких слоев населения. Еще одна цель — знакомство с другими предпринимателями, потенциальными партнерами, инвесторами, что может открыть новые возможности для сотрудничества. Мы также надеемся получить полезные отзывы от экспертов и потребителей, чтобы улучшить наши продукты и стратегию. Участие в конкурсе — важный шаг для роста и развития нашего бренда на конкурентном рынке", — перечислил директор компании "Фитнес Шок" Антон Заикин.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал о важности поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе — организации новых каналов сбыта, обучении работе на маркетплейсах и др. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Победители конкурса "Знай наших" получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

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