Бренды дыхательных тренажеров и фитнес-десертов из Самарской области вошли в число лучших в России

В Москве наградили победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, в этом году собрал рекордные порядка 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России.
Всего 100 брендов из 39 регионов страны признаны лучшими в основных, партнерских и специальных номинациях конкурса. Еще более 2 тыс. брендов — финалистов получат поддержку от партнеров проекта.
В число лучших вошли два производителя из Самарской области.
"Гордимся успехами наших предприятий, выпускающих уникальную, высококачественную и конкурентоспособную продукцию, которая ценится по всей стране и за ее пределами. Успех этих брендов — результат упорного труда предпринимателей, комплексной поддержки со стороны региона и условий, созданных в Самарской области для развития бизнеса", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Одним из победителей стал бренд дыхательных тренажеров "Айроник" самарской компании Самоздрав. Разработка признана одной из лучших в подноминации "Инновации для красоты и здоровья". Компания является резидентом Сколково.
"Мы подали заявку на участие буквально в последний день. Спонсоры нашей номинации увидели большой потенциал в проекте — сегодня все, что связано со здоровьем, с дыханием и домашними гаджетами для здорового образа жизни — это динамично растущий рынок. Для всей нашей команды победа в конкурсе "Знай наших" — это знаковый момент, подтверждение того, что мы идем правильной дорогой, развиваемся, и люди считывают значимость нашей разработки, которую мы хотим донести. Ждем участия в акселерационной программе и личную консультацию с основателем компании "Сплат", чтобы, возможно, пересмотреть нашу маркетинговую стратегию", — поделилась впечатлениями основатель компании "Самоздрав" Варвара Мишустина.
В подноминации "Экспортный потенциал" в число победителей вошел тольяттинский производитель фитнес-десертов "Фитнес шок". Компания с 2019 года развивается в нише функциональных продуктов для здорового питания.
"Мы подали заявку на конкурс "Знай наших" по нескольким причинам. В первую очередь, чтобы повысить информированность о здоровом питании среди широких слоев населения. Еще одна цель — знакомство с другими предпринимателями, потенциальными партнерами, инвесторами, что может открыть новые возможности для сотрудничества. Мы также надеемся получить полезные отзывы от экспертов и потребителей, чтобы улучшить наши продукты и стратегию. Участие в конкурсе — важный шаг для роста и развития нашего бренда на конкурентном рынке", — перечислил директор компании "Фитнес Шок" Антон Заикин.
Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал о важности поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе — организации новых каналов сбыта, обучении работе на маркетплейсах и др. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Победители конкурса "Знай наших" получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?