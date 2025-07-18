Идеи по развитию Самарской области вырабатывают на стратегических сессиях

В Самарской области продолжается работа над Стратегией социально-экономического развития региона до 2036 года, которая будет учитывать национальные цели, обозначенные Президентом.
Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера — утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная, долгосрочная стратегия.
Чтобы охватить ключевые сферы экономики и выработать совместные решения по их развитию, органы власти проводят стратегические сессии. В них принимают участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители научного сообщества, бизнеса, общественных организаций.
Одним из ключевых направлений таких обсуждений станет улучшение инвестиционного климата, создание комфортных условий для работы бизнеса.
Уже состоялось 15 стратсессий, участие в которых приняли более 1500 человек.
Развитие трудовых ресурсов и повышение привлекательности региона для квалифицированных специалистов стали ключевыми темами стратегический сессий, организованных министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Цикл встреч с экспертами проводит министерство энергетики и ЖКХ. Участники двух прошедших стратсессий обсуждали создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
"Стратегия социально-экономического развития региона — это наш общий долгосрочный план. И мы уверены, что прорывные идеи рождаются при объединении разных взглядов, мнений, идей и опыта. Приглашаем жителей региона принять активное участие в подготовке Стратегии. Каждое предложение будет детально проанализировано, а лучшие из них войдут в финальную версию документа", — подчеркнул зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Стать соавтором и предложить свою инициативу, идею, проект, может каждый. Для этого необходимо описать его в специальной форме по ссылке.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?