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Рестораны Светская хроника

Критики выбрали 7 лучших ресторанов Самары

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT представил лонг-лист лучших ресторанов России 2025 года. В него вошли 7 ресторанов Самары.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В частности, в списке — "Ливингстон", входящий в ассоциацию ресторанов Milimon Family Евгения Реймера. В прошлом году он попал в рейтинг лучших заведений центрального региона, заняв 4-е место.

Поборется за премию еще один ресторан сети — "Ваще Огонь". Он, кстати, тоже регулярно попадает в рейтинги WHERETOEAT и других наград, как и некоторые другие участники лонг-листа. Речь идет о ресторанах "Где нас нет", "Дом Нино" и Lunasole, входящих в сеть "Поляна" Романа Вавилина.

Оценили критики и ресторан "Альфред", расположенный в здании кухмистерской Альфреда Фон Вакано, являющимся памятником архитектуры. Заведение принадлежит Алёне Таран — дочери известного самарского экс-банкира Николая Тарана.

Также в лонг-лист WHERETOEAT попал ресторан Nebo, входящий в сет московского холдинга Alba Group.

"На данном этапе лонг-лист представлен в алфавитном порядке. Как распределились места, мы объявим уже 22 апреля в Казани во время торжественной церемонии вручения премии", — сообщили представители WHERETOEAT. 

WHERETOEAT часто называют русским Мишленом. Премия учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Рейтинги формируют по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

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