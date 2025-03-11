Критики выбрали 7 лучших ресторанов Самары

Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT представил лонг-лист лучших ресторанов России 2025 года. В него вошли 7 ресторанов Самары.

В частности, в списке — "Ливингстон", входящий в ассоциацию ресторанов Milimon Family Евгения Реймера. В прошлом году он попал в рейтинг лучших заведений центрального региона, заняв 4-е место.

Поборется за премию еще один ресторан сети — "Ваще Огонь". Он, кстати, тоже регулярно попадает в рейтинги WHERETOEAT и других наград, как и некоторые другие участники лонг-листа. Речь идет о ресторанах "Где нас нет", "Дом Нино" и Lunasole, входящих в сеть "Поляна" Романа Вавилина.

Оценили критики и ресторан "Альфред", расположенный в здании кухмистерской Альфреда Фон Вакано, являющимся памятником архитектуры. Заведение принадлежит Алёне Таран — дочери известного самарского экс-банкира Николая Тарана.

Также в лонг-лист WHERETOEAT попал ресторан Nebo, входящий в сет московского холдинга Alba Group.

"На данном этапе лонг-лист представлен в алфавитном порядке. Как распределились места, мы объявим уже 22 апреля в Казани во время торжественной церемонии вручения премии", — сообщили представители WHERETOEAT.