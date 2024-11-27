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Туризм Общество

"Кухмистерская фон Вакано": показываем ресторан, построенный знаменитым пивоваром

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 1903 году в Самаре на улице Красноармейской (ранее Алексеевская) основатель и владелец Жигулевского пивзавода Альфред фон Вакано открыл кухмистерскую. Особняк в стиле немецкого барокко с элементами модерна сразу привлек внимание горожан не только архитектурными изысками, но и своим меню.

Заведение общепита с богатыми внутренними интерьерами было популярным у самарцев вплоть до его закрытия большевиками в 1917 году. Следующие несколько десятилетий особняк использовался не по своему прямому назначению, а потом долгие годы находился в заброшенном состоянии.

В 2021 году после масштабной реставрации в "Кухмистерской" вновь начал работать ресторан. В меню — современные блюда, австрийская кухня и волжские специалитеты.

Как выглядят интерьеры, максимально приближенные к оригинальным, узнаете, посмотрев видео.

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