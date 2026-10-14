Самарская область успешно выступила в полуфинале всероссийских туристских премий "Туристический сувенир" и "Маршрут года"

Столица республики Марий Эл объединила авторов туристических проектов, организаторов событий, представителей туристической отрасли и производителей сувенирной продукции. Проекты Самарской области прошли экспертную оценку и признаны лауреатами отборочного этапа — теперь они продолжат борьбу за победу в общенациональных финалах.

Результаты в премии "Маршрут года":

• 1 место, номинация "Маршрут, посвящённый году единства народов России" — "Самоцветы Приволжья", Куйбышевский филиал АО "ФПК".

• 2 место, "Лучший маршрут научно‑популярного туризма" — "Крылья науки", АНО ЦДТ "Лаванда".

• 2 место, "Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья" — "Туризм без границ", ГБУ СО ТИЦ.

• 2 место, "Лучший военно‑исторический маршрут" — "Последний школьный вальс", АНО ЦДТ "Лаванда".

• 3 место, "Лучший туристический маршрут для семейного путешествия" — "В поисках аленького цветочка", ГБУ СО ТИЦ.

• 3 место, "Лучший приключенческий маршрут" — "Рассвет в Жигулевских горах+кофе-яхтинг", Лодочникова Ольга Константиновна и ООО "ЯХТЫ МС", Мейтис Наталья Михайловна, г. Тольятти.

• Специальный диплом, "Лучшая идея маршрута" — "ЗИМ — не просто буквы", АНО ЦДТ "Лаванда".

Итоги конкурса "Туристический сувенир":

• Номинация "Идея туристического сувенира", эконом‑класс — специальный диплом "За активное развитие туристического сувенира в регионе" (проект "Томатыч").

• Номинация "Идея туристического сувенира", средняя ценовая категория — 1 место ("Узелок на память").

• "Линейка сувениров туристического маршрута" — 1 место ("Самоцветы Приволжья").

• "Сувенир города" — 1 место (коллекция конфет и шоколада "Самара в шоколаде. Взгляд Вагана Каркарьяна").

• "Сувенир региона", VIP — 1 место (башкирская шапка "Бурек").

Также отмечены проекты в номинациях "Линейка туристических сувениров города", "Мерч для туриста", "Новогодний туристический сувенир", "Сувенир музея", "Туристический сувенир для детского туризма", "Упаковка для туристического сувенира" и "Этнографический сувенир". Специальный диплом "За вовлечение подрастающего поколения в индустрию гостеприимства" получил Детский совет по туризму Самарской области.