Самарские рестораторы: это сильнейший кризис из тех, с которым мы сталкивались

Самарские рестораторы рассказали "Волга Ньюс" какие меры предпринимают в своих заведениях, в связи с пандемией коронавируса, планируют ли уйти на карантин, и какие перспективы ждут рынок общепита после кризиса.

Денис Кондратович, ресторатор и владелец Ferma, Sky Bar, "Эклерная", "О море, море", "Хоровод":

- Мы принимаем все меры, которые требует Роспотребнадзор. Есть еще дополнительные, и они нацелены на психологические аспекты, чтобы гости не переживали, — когда много людей в ресторане, мы стараемся выделять под гостей какие-то отдельные зоны. Возможность уйти на карантин я рассматриваю в последнюю очередь, и какой-то резервный план на эту тему есть. Но не нужно забывать, что у нас работает большое количество сотрудников, а каждый сотрудник - это семья, надо зарабатывать и что-то кушать. Безусловно, закрыть рестораны это последнее, что мы хотим сделать, потому что есть социальная ответственность перед сотрудниками.

Кризис отразится на ресторанном бизнесе в Самаре. Если брать в некоем количественном показателе, то мест общепита станет меньше. Безусловно, это сильнейший кризис из тех, с которым мы сталкивались. Но в то же время это очень хорошая школа и хороший опыт, и очень хороший момент для выявления собственной неэффективности, то есть выживут сильнейшие, а слабейшие поймут свои ошибки и в следующий раз их, наверное, не допустят.

У нас гостепоток упал на 80%. Поэтому кризис не то, чтобы ощущается, мы пытаемся выживать. У государства есть тысячи всякого рода фискальных и финансовых схем для поддержки бизнеса, и они хорошо известны — например, дотации и налоговые каникулы. Но другой разговор — чем быстрее, тем острее, то есть, чем быстрее будут приняты какие-то меры поддержки, тем лучше. Потому что сейчас мы считаем ежедневную эффективность - получили какую-то выручку, анализируем какие затраты, и при этом, мы понимаем, что наши убытки все больше и больше. Сколько сможем — протянем, учитывая все вышесказанное, но скорость принятия решения о поддержке очень важна.

Сергей Волковицкий, совладелец ресторанной сети "Хадсон":

- У нас всегда была санобработка, просто сейчас она проходит усиленно и чаще. Конечно, есть антисептики на каждых столах и есть здравый смысл — без паники. Уход на карантин я не рассматриваю — даже не думаю об этом. Сейчас много различных слухов и я уже устал от них. Как будет, так и будет. Но пока я закрываться не планирую — у меня нет такой возможности. Переживем ли мы этот кризис? Будем надеяться, что да. Одному Богу известно, что дальше будет — как в плане мер от государства, так и в плане этого вируса и экономики в целом. Прогнозировать сложно. Уже сейчас сильно упал гостепоток — посещаемость 50-70%. Мы пересматриваем модель работы, но не глобально, например, сокращаем смены. От государства хорошей бы поддержкой стали налоговые каникулы.

Сергей Кривчиков, директор бара "Ветерок":

- Также как и большинство общепитов Самары мы пристально следим за сложившейся ситуацией и стараемся тщательно выполнять все предписания и все действия, которые нам рекомендуют глава города и руководитель Роспотребнадзора, то есть стерилизуются дополнительно все приборы, протираются входные зоны, режим проветривания территорий, общая уборка помещения с обеззараживающими средствами — принимаются все максимальные меры. И понятное дело, вводятся ограничительные режимы.

К сожалению, дефицит бесконтактных градусников сейчас велик. В Самаре их невозможно купить — мы не можем измерить температуру всем на входе, но персонал несколько раз в день измеряет температуру: при любых признаках повышения температуры, человек, конечно же, сразу отправляется на домашний карантин.

Мы сейчас, если честно, рассматриваем все варианты — карантин, в том числе. Пока в системе общепита сложилась такая ситуация, что больше вопросов, чем ответов. Ресторанное и барменное сообщество сейчас очень плотно общается — все созваниваются и списываются. И мы все держим руку на пульсе, но пока вопросов больше. Конечно же, ситуация нас тревожит, и не хотелось бы, чтобы Самару захлестнула волна вспышки коронавируса и других каких-то кошмаров.

Я думаю, что вся сложившаяся ситуация особенно, если будет введен официальный карантин, остро скажется на ресторанном рынке — он не сможет не измениться. Безусловно, не у всех есть мощная подушка безопасности, чтобы не работать месяц-два или, не дай боже, три. Понятно, что каким-то крупным игрокам, наверное, будет проще, но для всех это сложная ситуация. Конечно же, кто-то не выдержит — тут все зависит от способности найти и выстроить грамотную коммуникацию с партнерами, поставщиками, арендодателями, сотрудниками, персоналом.

Больше всего пострадают люди, потому что ситуация грозит в том числе сокращениями. Любой бизнес старается оптимизировать расходы, потому что он должен зарабатывать, он должен оставаться на плаву. Поэтому бывает, что приходится принимать жесткие, неприятные решения. И, в условиях кризиса, я думаю, они будут приниматься поголовно всеми. Здесь, мне кажется, нужно закусить удила, затянуть пояса и терпеть.

Дмитрий Храмов, директор кофейни "Белая чашка":

- Кофейня "Белая чашка" уже ушла на карантин. Было две составляющих этого решения. Во-первых, мы сделали это, чтобы сохранить наш персонал и, потому что мы сами за более жесткие меры в плане карантина. Такие полумеры, как маски, дезинфекция с какой-то периодичностью, более редкая расстановка столиков были и в Европе, и сейчас понятно, что это не дает серьезных результатов. Мы видим, что в Европе была такая ситуация, что там затягивали принятие более жестких мер по предотвращению распространения вируса, и чем это обернулось — достаточно большими потерями.

Во-вторых, мы находимся на территории музея — у нас двор принадлежит музею — и соответственно, при закрытии музея, мы тоже прекращаем обслуживать посетителей. Но это уже вторая история, так как мы приняли решение уйти на карантин еще до того, как закрылся музей.

Пока мы закрылись на неопределенное время. Мы отпустили персонал в оплачиваемый отпуск. Но все зависит от того, надолго ли весь этот процесс затянется. Однако, мы ведем работы в плане дальнейшего развития: у нас появился такой тайм аут для внутренних тренингов, для каких-то наработок, для каких-то идей. Мы не просто закрылись, мы готовим новое открытие после карантина.

Сейчас очень сложно прогнозировать как сильно кризис отразится на рынке общепита. Многое будет зависеть от долгосрочности карантина и долгосрочности ситуации с пандемией. Мое мнение — если сейчас, например, государство и примет более жесткие меры по изоляции, по прекращению работы всех точек общественного питания, хоть это и звучит достаточно жестко, то кризис быстрее сойдет на нет. Чем быстрее будут приняты и обеспечены государством возможные референции и послабления по всем параметрам для бизнеса, тем больше мы сможем сохранить и людей и, соответственно, тем быстрее мы сможем потом выйти из кризиса.

Виталий Подгорный, менеджер кафе Travelerʼs Coffee (Галактионовская, 191):

- Мы организовали уголок здоровья, где в корзиночке есть гигиенические салфетки, обычные салфетки и флакон Хлоргексидина. Всем, кто к нам приходит, предлагаем обработать руки, перед тем, как выбрать столик. Некоторые посетители проходят в туалет и моют руки. Далее, все как обычно. Пьют кофе и чай, перекусывают. После того как они уходят, мы обязательно протираем стол антисептиком. И так в течение всего дня, все столики. После закрытия кофейни обязательно обрабатываем уже все столики. В нынешних условиях и с учетом имеющихся рекомендаций, и персонал, и клиенты относятся к этому с пониманием.