Совладелец холдинга Milimon: "Сокращение рынка будет минимум на 30%"

Совладелец и генеральный директор холдинга Milimon ("Чиполучо", "Чайхана Зира", "Пряный барашек", "СъелБыСам", "Бенджамин" и др.) Евгений Реймер рассказал в интервью Волга Ньюс, на что сейчас делают ставки в ресторанном бизнесе, почему многие боятся лишних трат больше пандемии и какие компании смогут выстоять в кризис.

- Какие дополнительные меры вводятся в сети ваших ресторанов в связи со сложившейся ситуацией пандемии?

- Мы выполняем все требования Роспотребнадзора: измеряем сотрудникам температуру три раза в день, дезинфицируем все поверхности, увеличили количество бактерицидных ламп во всех заведениях и так далее.

- Рассматриваете ли вы возможность закрыть ваши заведения на карантин? Если будут введены обязательные условия карантина для заведений сферы общественного питания, планируете ли вы продолжать работать в новом формате?

- Все будет зависеть от сценария: если будет принято официальное постановление о закрытии - безусловно, мы будем вынуждены закрыться, если нет - будем наращивать службу доставки. Служба доставки у нас уже очень развита. В данный момент все силы компании направлены на усиление и развитие именно этого направления, и это уже дает свои результаты.

- Как ситуация с пандемией уже влияет на ресторанный бизнес - как сильно упали посещаемость и выручка? Приходится ли менять схему работы в ресторанах - режим работы, штат сотрудников?

- Мы ощутили падение выручки 14 марта и за выходные потеряли 30%, на следующие выходные мы упали уже на 70%. Также выявили, что это падение не столько из-за боязни прийти в заведение и подхватить вирус, сколько из-за того, что огромное количество людей были сокращены, отправлены в неоплачиваемые отпуска и у них туманные финансовые перспективы. Пострадала каждая отрасль, и люди, даже имея сбережения, не знают, на какое время им нужно будет растянуть эти деньги. При такой ситуации на рестораны смотрят как на лишние траты.

- Может быть, есть какие-то изменения в предпочтениях посетителей - отказываются от итальянской, азиатской кухни, например?

- Люди просто перестали ходить. В случае со взрослым поколением это разумная мера предосторожности, так как они входят в зону повышенного риска.

Самарские рестораторы: это сильнейший кризис из тех, с которыми мы сталкивались Самарские рестораторы рассказали Волга Ньюс, какие меры принимают в своих заведениях в связи с пандемией коронавируса, планируют ли уйти на карантин и каковы перспективы рынка общепита после кризиса.

На молодое поколение влияет комплекс причин: это и прессинг средств массовой информации, и паника, и то, что кризис влияет на все отрасли.

- Как, на ваш взгляд, ситуация с пандемией отразится на самарском ресторанном рынке - многие ли смогут выдержать такой удар? Будут ли сокращаться сети и закрываться большие рестораны, или, наоборот, весь удар на себя возьмут небольшие кафе?

- На самарском рынке, как и на любом другом, существует некоторое количество игроков, которые балансировали на уровне нуля и, возможно, некоторые из них генерировали небольшой убыток, а бизнес поддерживался за счет денег учредителей.

Конечно, при таком падении генерация убытков возрастает кратно, и именно эти игроки будут закрываться. Так как нет цели - ради чего бороться, потому что и в нормальное время их заведения не были рентабельны.

По данным, которыми мы владеем, сокращение рынка будет минимум на 30%. Большие игроки имеют подушки безопасности, вопрос лишь в том, сколько продлится эта ситуация и на сколько хватит этой подушки безопасности. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить команду, инфраструктуру компании и каждое подразделение в частности.

- Есть ли хоть какие-то нотки оптимизма в сложившейся ситуации? Может, наоборот, для больших сетей расчищается площадка за счет ухода небольших игроков?

- Этот кризис намного сильнее, чем кризисы 2008 и 2014 годов. Но мы не сомневаемся, что пройдем его, есть лишь вопрос, какой ценой. Положительный эффект этого кризиса заключается в том, что, пройдя его, компания станет еще сильнее. Всеобщая мобилизация, сплоченность, выполнение общих целей, максимальная концентрация, в каких-то моментах самопожертвование - все это, безусловно, выведет нашу компанию на новый уровень.

В ближайшее время никаких ресурсов для развития не будет, так как наша компания понесет колоссальные убытки и достаточно продолжительное время мы будем оправляться от последствий этого кризиса.

- Как, на ваш взгляд, государство могло бы поддержать малый и средний бизнес в ресторанной сфере в сложившихся условиях?

- Мы через Федерацию рестораторов и отельеров и через профессиональный ресторанный альянс "Реал" направили предложение на имя Михаила Мишустина, там прописали несколько мер: необходимость налоговых каникул, освобождение от социальных налогов, необходимость вооружить нас официальными письмами для наших арендодателей, которые сейчас еще не понимают серьезности ситуации и говорят, что нет ничего страшного, и пока форс-мажором не признают, а также ряд других моментов.