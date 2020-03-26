Совладелец холдинга Milimon: "Сокращение рынка будет минимум на 30%"

Совладелец и генеральный директор холдинга Milimon ("Чиполучо", "Чайхана Зира", "Пряный барашек", "СъелБыСам", "Бенджамин" и др.) Евгений Реймер рассказал в интервью Волга Ньюс, на что сейчас делают ставки в ресторанном бизнесе, почему многие боятся лишних трат больше пандемии и какие компании смогут выстоять в кризис.
- Какие дополнительные меры вводятся в сети ваших ресторанов в связи со сложившейся ситуацией пандемии?
- Мы выполняем все требования Роспотребнадзора: измеряем сотрудникам температуру три раза в день, дезинфицируем все поверхности, увеличили количество бактерицидных ламп во всех заведениях и так далее.
- Рассматриваете ли вы возможность закрыть ваши заведения на карантин? Если будут введены обязательные условия карантина для заведений сферы общественного питания, планируете ли вы продолжать работать в новом формате?
- Все будет зависеть от сценария: если будет принято официальное постановление о закрытии - безусловно, мы будем вынуждены закрыться, если нет - будем наращивать службу доставки. Служба доставки у нас уже очень развита. В данный момент все силы компании направлены на усиление и развитие именно этого направления, и это уже дает свои результаты.
- Как ситуация с пандемией уже влияет на ресторанный бизнес - как сильно упали посещаемость и выручка? Приходится ли менять схему работы в ресторанах - режим работы, штат сотрудников?
- Мы ощутили падение выручки 14 марта и за выходные потеряли 30%, на следующие выходные мы упали уже на 70%. Также выявили, что это падение не столько из-за боязни прийти в заведение и подхватить вирус, сколько из-за того, что огромное количество людей были сокращены, отправлены в неоплачиваемые отпуска и у них туманные финансовые перспективы. Пострадала каждая отрасль, и люди, даже имея сбережения, не знают, на какое время им нужно будет растянуть эти деньги. При такой ситуации на рестораны смотрят как на лишние траты.
- Может быть, есть какие-то изменения в предпочтениях посетителей - отказываются от итальянской, азиатской кухни, например?
- Люди просто перестали ходить. В случае со взрослым поколением это разумная мера предосторожности, так как они входят в зону повышенного риска.
На молодое поколение влияет комплекс причин: это и прессинг средств массовой информации, и паника, и то, что кризис влияет на все отрасли.
- Как, на ваш взгляд, ситуация с пандемией отразится на самарском ресторанном рынке - многие ли смогут выдержать такой удар? Будут ли сокращаться сети и закрываться большие рестораны, или, наоборот, весь удар на себя возьмут небольшие кафе?
- На самарском рынке, как и на любом другом, существует некоторое количество игроков, которые балансировали на уровне нуля и, возможно, некоторые из них генерировали небольшой убыток, а бизнес поддерживался за счет денег учредителей.
Конечно, при таком падении генерация убытков возрастает кратно, и именно эти игроки будут закрываться. Так как нет цели - ради чего бороться, потому что и в нормальное время их заведения не были рентабельны.
По данным, которыми мы владеем, сокращение рынка будет минимум на 30%. Большие игроки имеют подушки безопасности, вопрос лишь в том, сколько продлится эта ситуация и на сколько хватит этой подушки безопасности. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить команду, инфраструктуру компании и каждое подразделение в частности.
- Есть ли хоть какие-то нотки оптимизма в сложившейся ситуации? Может, наоборот, для больших сетей расчищается площадка за счет ухода небольших игроков?
- Этот кризис намного сильнее, чем кризисы 2008 и 2014 годов. Но мы не сомневаемся, что пройдем его, есть лишь вопрос, какой ценой. Положительный эффект этого кризиса заключается в том, что, пройдя его, компания станет еще сильнее. Всеобщая мобилизация, сплоченность, выполнение общих целей, максимальная концентрация, в каких-то моментах самопожертвование - все это, безусловно, выведет нашу компанию на новый уровень.
В ближайшее время никаких ресурсов для развития не будет, так как наша компания понесет колоссальные убытки и достаточно продолжительное время мы будем оправляться от последствий этого кризиса.
- Как, на ваш взгляд, государство могло бы поддержать малый и средний бизнес в ресторанной сфере в сложившихся условиях?
- Мы через Федерацию рестораторов и отельеров и через профессиональный ресторанный альянс "Реал" направили предложение на имя Михаила Мишустина, там прописали несколько мер: необходимость налоговых каникул, освобождение от социальных налогов, необходимость вооружить нас официальными письмами для наших арендодателей, которые сейчас еще не понимают серьезности ситуации и говорят, что нет ничего страшного, и пока форс-мажором не признают, а также ряд других моментов.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.