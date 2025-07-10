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Экономика и бизнес

Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика", компания "ТТС 630" (г. Тольятти) начала сотрудничество с региональным центром компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

Федеральный проект "Производительность труда" направлен на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий за счет внедрения современных инструментов управления и бережливого производства. Напомним, в феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

"ТТС 630" — современное предприятие по производству стеклоизделий и стеклопакетов является крупнейшим переработчиком стекла в Поволжском регионе. В рамках программы эксперты РЦК проведут обучение рабочей группы компании методикам бережливого производства. После завершения теоретического этапа специалисты приступят к диагностике производственных процессов на предприятии. По ее результатам будет определен участок, где начнется пилотное внедрение практик бережливого производства.

"Возможность повысить эффективность работы предприятия и продолжать развиваться далее очень важна в условиях импортозамещения. Мы активно развиваем собственные технологии и используем оборудование от проверенных партнеров дружественных нам стран. Обучение сотрудников бережливому производству позволит снизить издержки и ускорить выполнение заказов", — отметила руководитель проекта Мария Будилина.

Федеральный проект "Производительность труда" за более чем шесть лет охватил в регионе 204 организации. Это привело к росту производительности на 30% и экономии свыше 2,5 миллиардов рублей.
"Участие в федеральном проекте "Производительность труда" — важный шаг для дальнейшего роста предприятия. Мы поддерживаем такие инициативы и уверены, что внедрение передовых инструментов управления позволит не только повысить эффективность производства, но и создать новые точки роста для всей отрасли", — подчеркнул важность федпроекта глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Подробности об участии в федпроекте размещены на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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