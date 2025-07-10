"Росгосстрах" принимает заявления от клиентов в регионах, по которым пронесся сильный ветер с дождем и градом

Прогнозы метеорологов о сюрпризах погоды этим летом и об увеличении случаев "торнадо", которые когда-то были редкостью для нашей страны, похоже начинают сбываться: накануне северо-восток Подмосковья попал под шквалистый ветер с ливнем и градом. Очевидцы сообщают, что куски льда величиной с перепелиное яйцо обрушились на несколько населенных пунктов. А порывы ветра, которой с легкостью валил деревья, достигали 22 м/с.

И уже 9 июля в "Росгосстрах" стали поступать телефонные звонки от клиентов компании, в первую очередь из Подмосковья, об ущербе, который непогода причинила их домам и автомобилям. Больше всего обращений было зафиксировано из Истринского и Солнечногорского районов Московской области: собственники сообщали о том, что град повредил крыши строений и сайдинг на домах. У одного из клиентов крупными градинами побило крышу припаркованного рядом с домом автомобиля. Непогода задела Ивановскую и Ярославскую области, где страхователи также сообщают о том, что град и дождь стали причиной порчи строений и домашнего имущества.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлии Серовой, именно природные катаклизмы чаще всего становятся причиной обращения клиентов компании по страховым случаям с жильем: летом 2024 года на ущерб из-за погодных аномалий пришлось порядка 75% обращений собственников жилья. Причем порядка 80% происшествий с жильем приходится на дома и строения в частном секторе.

Выплаты "Росгосстраха" только за повреждения квартир, домов и дворовых построек крупным градом составили прошлым летом 19,6 млн рублей. Больше всего пострадавших было в Мордовии (25,8%), Орловской области (16,3%), Башкортостане (8,3%), Татарстане (6%) и Пензенской области (4,3%). Судя по статистике страховой компании, в десятку градоопасных регионов прошлым летом также попали Воронежская, Ульяновская, Ивановская, Тюменская и Курская области.

"Все риски, связанные с непогодой, входят в стандартный пакет рисков по классическим продуктам страхования имущества физических лиц "Росгосстраха". Наша компания всегда стремилась предложить собственникам жилья наиболее полное покрытие по имущественным рискам, — говорит Юлия Серова. — Каждого звонящего с сообщением о повреждении строений или автомобилей специалисты Единого коммуникационного центра, в первую очередь, стараются успокоить — если человек очень взволнован. И подробно консультируют по порядку подачи документов на страховую выплату. Обзванивают своих клиентов и наши страховые агенты. Синоптики снова прогнозируют в столичном регионе дождь с сильным ветром, поэтому мы ожидаем новых сообщений и готовы оперативно поддержать наших клиентов в трудную для них минуту".

Юлия Серова напомнила, что заявить о страховом событии и проконсультироваться клиенты "Росгосстраха" могут, позвонив в Единый коммуникационный центр компании по телефонам 0530 (для звонков с Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.