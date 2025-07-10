В помощь бизнесу: Авито запустил новый аналитический инструмент для продавцов

Авито запустил раздел с аналитикой популярных поисковых запросов покупателей. Это бесплатный инструмент, который помогает оценить потенциальный спрос на товар. Таким образом, благодаря ему начинающие продавцы могут подобрать актуальный ассортимент, а опытные — оценить потенциал площадки для масштабирования бизнеса.
В разделе можно посмотреть статистику по просмотрам, контактам, количеству продавцов, объявлений и данным по средней цене на сегодня, отследить конверсию из просмотра в контакт или настроить параметры по конкретному слову, учитывая в том числе дату, категорию и регион. Более того, инструмент предоставляет статистику покупательских запросов и трендов за последние 7/30 дней (в рамках данных за 2025 год), чтобы продавец на основании этих данных мог принять решение о старте или масштабировании бизнеса на Авито.
"Нашу платформу признали номером один для старта бизнеса, и мы хотим помочь продавцам понимать спрос на Авито. Мы даем хорошую возможность — до финансовых вложений оценить спрос на конкретный товар и корректно сформировать товарную линейку. С помощью нашего инструмента продавцы могут не просто посмотреть частотность запросов, но и оценить тренды, сезонность и множество других параметров от среднего чека до числа просмотров объявления", — поясняет Сергей Хакимов, директор по продукту вертикали Товары в Авито.
Инструмент доступен пользователям на отдельной вкладке внутри платформы абсолютно бесплатно и дает возможность посмотреть, какие именно товары ищут покупатели на площадке. Для этого не обязательно иметь личный кабинет, доступ открыт для всех. Сейчас раздел с аналитикой запускается в тестовом формате и может быть доступен не всем, общий доступ будет готов в ближайшие месяцы.
Таким образом инструмент позволяет опытным продавцам следить за трендами и выкладывать больше товаров в сезон, а новичкам — оценить спрос на свой товар, который уже продается на других площадках, и попробовать продажи на Авито.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё