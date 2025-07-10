Жители Самарской области могут предложить свои идеи для Стратегии развития региона

В Самарской области идет активная работа по формированию Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года (Самара-450).
Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера — утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная долгосрочная стратегия.
Стать соавтором документа может каждый — для этого нужно зайти на сайт регионального минэкономразвития и предложить свою инициативу, идею, проект, описав его.
Направления разработки Стратегии определены в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России Владимиром Путиным, и формируются по следующим ключевым векторам:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности
- комфортная и безопасная среда для жизни
- экологическое благополучие
- устойчивая и динамичная экономика
- технологическое лидерство
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы
- обеспечение сбалансированного пространственного развития Самарской области
"Работа над Стратегией социально-экономического развития исключительно важна для формирования будущего нашего региона. И мы хотим, чтобы в его основу легли не только экспертные оценки, но и инициативы жителей. Уверен, что совместными усилиями мы создадим по-настоящему актуальный и эффективный документ, который определит вектор развития Самарской области на долгосрочный период", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё