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Экономика и бизнес

Жители Самарской области могут предложить свои идеи для Стратегии развития региона

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области идет активная работа по формированию Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года (Самара-450).

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера — утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная долгосрочная стратегия.

Стать соавтором документа может каждый — для этого нужно зайти на сайт регионального минэкономразвития и предложить свою инициативу, идею, проект, описав его.

Направления разработки Стратегии определены в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России Владимиром Путиным, и формируются по следующим ключевым векторам:

  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности
  • комфортная и безопасная среда для жизни
  • экологическое благополучие
  • устойчивая и динамичная экономика
  • технологическое лидерство
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы
  • обеспечение сбалансированного пространственного развития Самарской области

"Работа над Стратегией социально-экономического развития исключительно важна для формирования будущего нашего региона. И мы хотим, чтобы в его основу легли не только экспертные оценки, но и инициативы жителей. Уверен, что совместными усилиями мы создадим по-настоящему актуальный и эффективный документ, который определит вектор развития Самарской области на долгосрочный период", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

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