Жители Самарской области могут предложить свои идеи для Стратегии развития региона

В Самарской области идет активная работа по формированию Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года (Самара-450).

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера — утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная долгосрочная стратегия.

Стать соавтором документа может каждый — для этого нужно зайти на сайт регионального минэкономразвития и предложить свою инициативу, идею, проект, описав его.

Направления разработки Стратегии определены в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России Владимиром Путиным, и формируются по следующим ключевым векторам:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности

комфортная и безопасная среда для жизни

экологическое благополучие

устойчивая и динамичная экономика

технологическое лидерство

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы

обеспечение сбалансированного пространственного развития Самарской области

"Работа над Стратегией социально-экономического развития исключительно важна для формирования будущего нашего региона. И мы хотим, чтобы в его основу легли не только экспертные оценки, но и инициативы жителей. Уверен, что совместными усилиями мы создадим по-настоящему актуальный и эффективный документ, который определит вектор развития Самарской области на долгосрочный период", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.