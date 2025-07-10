Что такое технология VoWiFi и почему она нужна вам на смартфоне?

В Самарскую область пришла технология VoWiFi (сокращение от Voice over Wi‑Fi), которую внедрил оператор мобильной связи Т2. За сложной на первый взгляд аббревиатурой скрывается опция, которая может облегчить жизнь многим из нас. Особенно если вы часто находитесь там, откуда ну никак не удается позвонить.

VoWiFi — это технология, которая позволяет совершать звонки через интернет, используя Wi-Fi соединение, вместо традиционной сотовой сети. Когда мы звоним кому-либо с мобильного, обычно сигнал передается через сотовую сеть оператора связи. Но в ряде мест сигнал очень слабый — например, в подвале, в доме с толстыми стенами и так далее. Вот тут на помощь приходит VoWiFi.

С этой технологией гаджет использует Wi-Fi соединение для передачи голоса. Звонок идет через интернет, как в мессенджерах (например, WhatsApp или Telegram), но с одной важной разницей: не нужно устанавливать дополнительное приложение. Еще один плюс в том, что тарифицируются такие вызовы как обычный голосовой трафик, поэтому дополнительная плата не взимается. Это очень выгодно для тех, кто звонит домой из-за границы — да, VoWiFi и в этом случае может помочь!

В сети T2 звонки через Wi-Fi доступны более чем на 350 популярных моделях мобильных устройств — Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme. Владельцам нужно убедиться, что на устройстве включена технология VoLTE и горит соответствующий значок. Для включения VoWiFi нужно открыть "Настройки", выбрать "Мобильная сеть" или "Мобильные сети и SIM‑карты", далее нажать на "Настройки SIM‑карты". После выбора "симки" останется включить "Звонки в WiFi" и выбрать приоритет для сети VoWiFi или мобильной сети. В зависимости от конкретного производителя и модели устройства некоторые пункты меню могут отличаться.

"Запуск в Самарской области VoWiFi — это очередной этап масштабного технического проекта, который является логичным продолжением внедрения в регионе VoLTE, или технологии звонков в 4G. Уверен, что в разгар сезона дач и отпусков наши обновления станут востребованы среди жителей, ведь теперь абоненты Т2 могут звонить близким из-за рубежа или точек, где мобильная сеть может быть нестабильна, зато есть роутер", — рассказал технический директор макрорегиона "Волга" Т2 Дмитрий Плотников.