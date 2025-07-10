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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Что такое технология VoWiFi и почему она нужна вам на смартфоне?

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область пришла технология VoWiFi (сокращение от Voice over Wi‑Fi), которую внедрил оператор мобильной связи Т2. За сложной на первый взгляд аббревиатурой скрывается опция, которая может облегчить жизнь многим из нас. Особенно если вы часто находитесь там, откуда ну никак не удается позвонить.

Фото: предоставлено T2

VoWiFi — это технология, которая позволяет совершать звонки через интернет, используя Wi-Fi соединение, вместо традиционной сотовой сети. Когда мы звоним кому-либо с мобильного, обычно сигнал передается через сотовую сеть оператора связи. Но в ряде мест сигнал очень слабый — например, в подвале, в доме с толстыми стенами и так далее. Вот тут на помощь приходит VoWiFi.

С этой технологией гаджет использует Wi-Fi соединение для передачи голоса. Звонок идет через интернет, как в мессенджерах (например, WhatsApp или Telegram), но с одной важной разницей: не нужно устанавливать дополнительное приложение. Еще один плюс в том, что тарифицируются такие вызовы как обычный голосовой трафик, поэтому дополнительная плата не взимается. Это очень выгодно для тех, кто звонит домой из-за границы — да, VoWiFi и в этом случае может помочь!

В сети T2 звонки через Wi-Fi доступны более чем на 350 популярных моделях мобильных устройств — Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme. Владельцам нужно убедиться, что на устройстве включена технология VoLTE и горит соответствующий значок. Для включения VoWiFi нужно открыть "Настройки", выбрать "Мобильная сеть" или "Мобильные сети и SIM‑карты", далее нажать на "Настройки SIM‑карты". После выбора "симки" останется включить "Звонки в WiFi" и выбрать приоритет для сети VoWiFi или мобильной сети. В зависимости от конкретного производителя и модели устройства некоторые пункты меню могут отличаться.

"Запуск в Самарской области VoWiFi — это очередной этап масштабного технического проекта, который является логичным продолжением внедрения в регионе VoLTE, или технологии звонков в 4G. Уверен, что в разгар сезона дач и отпусков наши обновления станут востребованы среди жителей, ведь теперь абоненты Т2 могут звонить близким из-за рубежа или точек, где мобильная сеть может быть нестабильна, зато есть роутер", — рассказал технический директор макрорегиона "Волга" Т2 Дмитрий Плотников.

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

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