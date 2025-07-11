НОВИКОМ на ИННОПРОМ рассказал о новых решениях для ВЭД

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предложил подходы преодоления ключевых барьеров для предприятий при выходе на международные рынки. Опытом работы с экспортноориентированной промышленностью поделилась старший вице-президент банка Анна Лаврентьева на сессии Минпромторга России "Ориентация на мировые рынки: новые форматы кооперации российских промышленников с иностранными партнерами" в рамках выставки ИННОПРОМ-2025.

По словам представителя банка, экспорт требует от компаний не только подтвержденного спроса и масштабируемых объемов, но и серьезных затрат на адаптацию продукции под требования новых рынков. Речь может идти как о соответствии национальному таможенному, налоговому регулированию, так и о необходимости доработки товара в части качества, упаковки, объема. Эффективное преодоление таких барьеров возможно только при совместной работе всех участников внешнеэкономической деятельности — производителей, институтов развития и финансовых структур. Актуальным становится формирование единого ресурса или каталога с навигацией по требованиям различных юрисдикций.

"НОВИКОМ, как и другие кредитные организации, структурирует сделки с учетом потенциального спроса, смотрит на востребованность продукции, в том числе на экспортных рынках, — это то, что снижает кредитные риски. А значит, банки также заинтересованы в понимании специфики целевого рынка, как и сами производители", — отметила Анна Лаврентьева.

Отдельное внимание старший вице-президент НОВИКОМа уделила теме использования новых инструментов в международных расчетах. С марта 2024 года на законодательном уровне разрешены операции по оплате товаров и услуг с использованием цифровых финансовых активов. Этот инструмент открывает новые возможности для торгового финансирования.

Учитывая вызовы времени, для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, банк предлагает услуги специализированных платформ для расчетов по международным контрактам, которые уже позволяют обеспечивать расчеты в различных валютах, особенно — дружественных стран.

"Нашим клиентам не нужно думать о том, куда им пойти, что сделать, как структурировать. Они просто обращаются в банк, который обеспечивает проведение операций. Такая работа, ориентированная на внедрение новых подходов, приводит к снятию барьеров на рынке и к установлению долгосрочных кооперационных связей", — подчеркнула старший вице-президент банка НОВИКОМ.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. В мероприятии принимают участие ведущие компании Госкорпорации Ростех: ОДК, УВЗ, "Швабе", "РТ-Техприемка", "Росэл", КРЭТ, "Высокоточные комплексы" и другие. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.