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Занятость Экономическая политика

Авито Работа: каждый пятый молодой специалист имел опыт переезда внутри страны для работы и жизни

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа представляет аналитический дайджест, посвященный итогам II квартала 2025 года на рынке труда и особенностям трудоустройства молодежи. Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитики данных платформы и социологических исследований сервиса. Каждый выпуск дайджеста фокусируется на актуальных трендах — в этот раз ключевой темой стало определение поведенческих паттернов в процессе трудоустройства и занятости среди молодых специалистов, в числе которых релокация в другие регионы страны. Это связано с ростом трудовой активности молодежи в летний период и заметными сдвигами в сторону увеличения вовлеченности молодежи в рынок труда, связанными с макротрендами.

Динамика активности соискателей и работодателей

Во II квартале 2025 года сохраняется рост активности соискателей, который наметился с начала текущего года — по данным Авито Работы, количество контактов по вакансиям растет быстрее, чем размещение новых предложений со стороны работодателей. Это говорит о повышенном интересе к поиску работы. При этом уровень безработицы остается стабильным, а обеспеченность работодателей персоналом — низкой. Такая динамика указывает изменение структуры мотивации, основанной не на вынужденном поиске, а на стремлении исследовать рынок и возможности для улучшения условий труда.

Соискатели все чаще выходят на рынок труда с целью повышения дохода, а не по причине потери текущей занятости. Основными факторами становятся переходы между компаниями и "пассивный поиск" — многие кандидаты рассматривают рынок, не прекращая текущую работу. Данные Авито Работа подтверждают этот тренд: доля соискателей, искавших работу во втором квартале 2025 года в течение четырех месяцев и более, увеличилась на 1.4 п. п. по сравнению с прошлым годом.

Готовность к трудовой миграции внутри страны и условия релокации

Активность молодежи на рынке труда проявляется не только в поиске работы по месту жительства, но и в готовности к переезду по стране. 63% опрошенных рассматривают переезд в другие города России для работы и жизни, причем каждый пятый (21%) уже имеет такой опыт и открыт к новым предложениям.

Среди ключевых факторов, влияющих на решение о переезде: достойная зарплата или бонус за релокацию (41%), предоставление жилья или компенсация аренды (28%), четкие карьерные перспективы (27%), а также возможность гибкой или удалённой занятости и оплату переезда до места работы (по 25%). При этом 21% опрошенных уже имели опыт переезда и не исключают повторной смены региона. В топ-3 популярных для переезда регионов вошли Москва (35%), Санкт-Петербург (29%) и Краснодарский край (17%).

Однако исследование также выявило ключевые барьеры, которые останавливают молодых соискателей от переезда. Так, почти половина (43%) опрошенных отказались бы от переезда, если бы зарплата не покрывала расходы на жизнь в новом городе. Также респонденты не готовы к смене локации, если надежность работодателя вызывает у них сомнения (32%), низкий уровень безопасности в регионе (31%), непонимание карьерных перспектив при переезде (28%) или недостаточно информации о будущем месте работы (27%). В связи с этим компании, заинтересованные в привлечении молодых кадров из других регионов, должны работать не только с финансовыми условиями, но и с прозрачностью предложения.

Зарплатные ожидания и рынок предложений

Молодежь активнее выходит на рынок труда. По данным Авито Работы, за первое полугодие 2025 года число резюме молодых соискателей (18–24 года), откликающихся на объявления, выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тренд подтверждается и на макроуровне: после нескольких лет спада вовлеченность молодёжи (20–24 года) в рынок труда начала расти в 2024 году и достигла 54,1%.

Уровень заработной платы в вакансиях, на которые откликаются молодые специалисты 18–24 лет, составил 79 000 руб/мес, а работодатели готовы предложить таким кандидатам 68 000 руб/мес. Именно среди молодежи ожидания по зарплате наибольшим образом схожи с реальностью.

В целом зарплатные ожидания соискателей всех возрастных категорий остаются высокими, несмотря на замедление темпов роста оплаты труда. В вакансиях с графиком "Полный день" средние ожидания соискателей во II квартале 2025 года достигли 84 400 руб/мес, тогда как предложения работодателей составили 82 900 руб/мес. Разрыв между ожиданиями и реальными предложениями остается, но постепенно сокращается.

Однако динамика роста зарплат заметно снизилась: если за II квартал 2024 года зарплатные предложения выросли на 26% в годовом сопоставлении, то за тот же период 2025 года прирост составил лишь 7%. Это говорит о стабилизации рынка после прошлогоднего скачка и более сдержанной политике работодателей в условиях экономической неопределенности.

Таким образом, несмотря на умеренный рост зарплат, молодежь продолжает активно искать работу, ориентируясь не только на доход, но и на гибкость, опыт и возможности для дальнейшего развития. Работодатели, в свою очередь, все чаще рассматривают молодых соискателей как перспективный кадровый резерв, предлагая им стартовые позиции с возможностью обучения и карьерного роста.

Критерии выбора работы

При этом на основе полученных данных можно сделать вывод о достаточно стабильном трудовом поведении молодых специалистов: 43% не меняли работу в последние два года, 26% сменили место лишь однажды. Молодые сотрудники готовы оставаться в компании в среднем 6 лет при условии соответствия работы их ожиданиям, что ставит перед работодателями задачу создания комфортной профессиональной среды для молодых специалистов.

По данным исследования, молодежь в возрасте 16-24 лет решается на смену основной работы из-за того, что их не устраивает размер зарплаты (43% ответивших), отсутствуют перспективы карьерного роста (32%), в целом хочется более спокойную работу (31%) или отмечают снижение интереса к выполняемой работе — эмоциональное выгорание, усталость (27% ответивших).

При поиске постоянной работы молодые специалисты 16–24 лет в первую очередь обращают внимание на требуемый в вакансии стаж (40%) и формат занятости (39%), причём всё больше кандидатов ценит возможность удаленной или гибридной работы. Почти половина (48%) респондентов отмечают важность стабильности компании. Кроме того, 22% молодых соискателей учитывают репутацию бренда работодателя, — чаще, чем в среднем кандидаты других возрастов.

"Рынок труда продолжает трансформироваться: мы видим, что молодые специалисты стали более мобильными. Готовность 63% соискателей к релокации — это важный сигнал для компаний, испытывающих кадровый голод. Однако сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями молодежи и реальными предложениями работодателей.

Сегодня недостаточно просто предложить вакансию — важно прорабатывать комплекс условий: прозрачные карьерные перспективы, поддержку при переезде, гибкие форматы работы. Особенно это касается регионов, конкурирующих за таланты с Москвой и Петербургом.

Еще один тренд — рост "пассивного поиска": соискатели стали чаще мониторить рынок, не увольняясь с текущего места. Это значит, что работодателям нужно активнее привлекать кандидатов сильным брендом и быстрыми процессами подбора.

В ближайшие месяцы мы ожидаем, что компании, готовые адаптироваться к этим запросам, смогут эффективнее закрывать вакансии, а остальным придется столкнуться с еще большей конкуренцией за кадры", — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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