Эксперты ВСК рассказали, как защитить квартиру на время отпуска

Лето — время путешествий, но мало кто задумывается, что может произойти с квартирой в отсутствие хозяев. По статистике Страхового Дома ВСК, каждый пятый случай ущерба жилью происходит именно в период, когда владельцы находятся в отпуске. Эксперты компании объясняют, как обезопасить недвижимость от непредвиденных ситуаций.

Чаще всего квартирам в отсутствие хозяев "угрожают" заливы, гораздо реже случаются пожары, кражи и скачки напряжения (не путать с пожаром — скачки напряжения в большинстве случаев не приводят к возгораниям, но могут вывести из строя технику и системы "умного дома").

Например, в Приморском крае во время ремонтных работ в квартире выше был поврежден подвод к радиатору, в результате чего затопило квартиру клиента ВСК, который в это время отсутствовал дома. Из-за воздействия воды пострадали потолки, компания по данному страховому случаю выплатила ему почти 49 тысяч рублей.

Как защитить жилье на время отпуска?

Не все знают, что полис путешественника в Страховом Доме ВСК можно дополнить опцией страхования жилья на период отпуска до 30 дней. То есть, пока вас нет дома, застрахованы и квартира на случай повреждения или утраты, и ответственность перед соседями, если невольно причинили им ущерб. Максимальная сумма, на которую можно застраховать оба риска — 500 тыс. рублей.

Если уезжаете на более долгий срок (от 1 месяца до года), то можно оформить классический страховой договор на квартиру или апартаменты. Обычно договор заключается на год, поэтому не нужно отдельно беспокоиться о каждом отъезде — ваша недвижимость защищена постоянно (рекомендуем рассмотреть "Метражи" для страхования квартиры и "Веранду" для защиты дачи или загородного дома).

Полис страхования жилья покрывает не только пожар, удар молнии, взрыв, аварии инженерных систем и проникновения воды из соседних (чужих) помещений, но и непредвиденные события — например, стихийные бедствия, кражу, грабеж, разбой и другие риски. В части гражданской ответственности можно рассчитывать на выплату, если причинен вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (за исключением вреда из-за перепланировки).

Страхование жилья — это не просто формальность, а реальный способ сохранить имущество и нервы, поэтому рекомендуем не откладывать защиту жилья и заранее позаботиться о страховом полисе перед отпуском.