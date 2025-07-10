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Эксперты ВСК рассказали, как защитить квартиру на время отпуска "Росгосстрах" принимает заявления от клиентов в регионах, по которым пронесся сильный ветер с дождем и градом Идеальная в паре: клиенты "Росгосстраха" считают "Ниву" лучшей второй машиной в семье Дачники Ижевска и Саратова активнее других страхуют загородные дома Более 20 миллионов рублей выплат от СберСтрахования получили жители Самарской области

Страхование Финансы

Эксперты ВСК рассказали, как защитить квартиру на время отпуска

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лето — время путешествий, но мало кто задумывается, что может произойти с квартирой в отсутствие хозяев. По статистике Страхового Дома ВСК, каждый пятый случай ущерба жилью происходит именно в период, когда владельцы находятся в отпуске. Эксперты компании объясняют, как обезопасить недвижимость от непредвиденных ситуаций.

Чаще всего квартирам в отсутствие хозяев "угрожают" заливы, гораздо реже случаются пожары, кражи и скачки напряжения (не путать с пожаром — скачки напряжения в большинстве случаев не приводят к возгораниям, но могут вывести из строя технику и системы "умного дома").

Например, в Приморском крае во время ремонтных работ в квартире выше был поврежден подвод к радиатору, в результате чего затопило квартиру клиента ВСК, который в это время отсутствовал дома. Из-за воздействия воды пострадали потолки, компания по данному страховому случаю выплатила ему почти 49 тысяч рублей.

Как защитить жилье на время отпуска?

Не все знают, что полис путешественника в Страховом Доме ВСК можно дополнить опцией страхования жилья на период отпуска до 30 дней. То есть, пока вас нет дома, застрахованы и квартира на случай повреждения или утраты, и ответственность перед соседями, если невольно причинили им ущерб. Максимальная сумма, на которую можно застраховать оба риска — 500 тыс. рублей.

Если уезжаете на более долгий срок (от 1 месяца до года), то можно оформить классический страховой договор на квартиру или апартаменты. Обычно договор заключается на год, поэтому не нужно отдельно беспокоиться о каждом отъезде — ваша недвижимость защищена постоянно (рекомендуем рассмотреть "Метражи" для страхования квартиры и "Веранду" для защиты дачи или загородного дома).

Полис страхования жилья покрывает не только пожар, удар молнии, взрыв, аварии инженерных систем и проникновения воды из соседних (чужих) помещений, но и непредвиденные события — например, стихийные бедствия, кражу, грабеж, разбой и другие риски. В части гражданской ответственности можно рассчитывать на выплату, если причинен вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (за исключением вреда из-за перепланировки).

Страхование жилья — это не просто формальность, а реальный способ сохранить имущество и нервы, поэтому рекомендуем не откладывать защиту жилья и заранее позаботиться о страховом полисе перед отпуском.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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