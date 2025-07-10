CARCADE предлагает выгодный лизинг подержанной техники: лучшие предложения июля 2025

В июле 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить технику из собственного автопарка компании CARCADE по сниженным ценам — в том числе с возможностью лизинга на выгодных условиях.
Предложение охватывает широкий ассортимент транспортных средств: от грузовых автомобилей и спецтехники до лёгких коммерческих моделей. Основные стоянки расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Краснодаре и Хабаровске. В наличии — техника с различным уровнем пробега и степени износа, прошедшая комплексную предпродажную подготовку, включающую диагностику, техническое обслуживание и при необходимости — ремонт.
Клиентам CARCADE доступны два варианта сделки: прямая покупка по сниженной цене, а также лизинг на специальных условиях, с возможностью дополнительных скидок при приобретении нескольких единиц техники. Вся техника реализуется с гарантией юридической чистоты. Для осмотра необходимо заранее согласовать визит — на площадке клиента встретит представитель компании, который поможет подобрать оптимальное решение, учитывая цели бизнеса и специфику задач.
Специальные предложения июля 2025 года:
- Самосвал FAW CA 3310 8×4, 2022 г. в.
Цена снижена с 3 150 000 руб. до 1 732 500 руб;
- Пикап Great Wall Poer, 2023 г. в.
Цена снижена с 2 020 000 руб. до 1 717 000 руб;
- Самосвал JAC N350 6×4, 2022 г. в.
Цена снижена с 3 578 000 руб. до 1 967 900 руб;
- Экскаватор XCMG XE215, 2023 г. в.
Цена снижена с 8 935 000 руб. до 8 041 500 руб;
- Минивэн GAC E9, 2023 г. в.
Цена снижена с 6 340 000 руб. до 4 438 000 руб.
Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам CARCADE по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, ознакомиться с каталогом можно на сайте.
Реклама. ООО "Каркаде".
ERID: 2VSb5z2hnfa
ИНН 3905019765