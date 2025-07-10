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ИТ Транспорт и связь

Т1 Облако автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский провайдер облачных сервисов Т1 Облако завершил внедрение платформы мониторинга, анализа и обработки данных Smart Monitor. В компании появилось "единое окно" для сбора и анализа более 20 типов данных, позволяющее заранее предотвращать возможные инциденты в работе инфраструктуры.

Решение Smart Monitor, разработанное компанией VolgaBlob и развернутое в Т1 Облако, обрабатывает информацию из четырех дата-центров и сотен сервисов. Система отслеживает логи сетевого оборудования, серверов, систем хранения данных, виртуализации, приложений и средств защиты информации. Все данные приводятся к единому формату и автоматически загружаются на платформу, на которой инсталлирован комплекс инструментов для мониторинга и реагирования на угрозы информационной безопасности. Они способны при анализе активности пользователей и систем выявлять аномалии и потенциально опасное поведение. Для оперативного контроля используются интерактивные дашборды, а ответственные сотрудники получают уведомления о подозрительных событиях через Telegram и электронную почту. Платформа также поддерживает автоматизированные сценарии реагирования, включая блокировку вредоносных сайтов и запуск плейбуков для устранения угроз.

"Для провайдера крайне важно иметь решение, которое позволит не только собирать данные о событиях информационной безопасности, но и качественно их обрабатывать. Задача бизнеса — видеть общую картину и реагировать на угрозы ещё до того, как они приведут к инциденту. Это существенно снижает финансовые и репутационные риски для Т1 Облако и заказчиков наших сервисов", — отмечает Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако.

"Многие российские компании достигли уровня зрелости, когда требуется не просто сбор логов, а система, позволяющая упорядочить и обезопасить данные, использовать их для решения бизнес-задач", — подчеркивает генеральный директор VolgaBlob Александр Скакунов.

Алексей Орехов, генеральный директор Группы НН2 — золотого партнёра VolgaBlob и интегратора решения Smart Monitor в инфраструктуру Т1 Облако, добавил: "Наша команда уже имела успешный опыт внедрения Smart Monitor в сложных инфраструктурах, поэтому участие в этом проекте было для нас особенно интересным и позволило предложить максимально эффективное решение".

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