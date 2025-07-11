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Строительство Строительство и недвижимость

Комплексную застройку Самары хотят доверить игрокам федерального рынка

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Развитие Самары планируется вести не только на окраинах, как это было в прошлые годы, но и в черте города. Об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Фото: Юлия Зиганшина

"Взять ту же Безымянку, на которой много-много лет ничего не делалось. Там стоят, к сожалению, давно построенные дома, которые требуют обновления. - Возможно, мы рассмотрим проекты реновации, но в первую очередь, конечно, планируется реализовывать комплексное развитие территорий совместно с застройщиками из нашего и других регионов: Тюмени, Екатеринбурга, Московской области. У нас много запросов. Но это не означает, что все застройщики, которые хотят, так или иначе будут работать. Мы будем отбирать только лучшие проекты от компаний, которые себя уже действительно хорошо зарекомендовали как игроки на федеральном уровне, которые действительно строят в нескольких регионах. Им будет отдаваться предпочтение", - рассказал Александр Фомин.

Что касается текущих показателей, то в прошлом году в Самарской области было сдано в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья. Это и индивидуальные, и многоквартирные дома. План на этот год - более 1,65 млн кв. метров (на данный момент выполнено 30% от плана). Многоквартирных будет около 600 тыс. кв. метров. Аналогичные показатели планируются и на 2026-2027 годы.

"Помимо комплексного развития территорий, будем уделять много внимания развитию социальной инфраструктуры. Будем изыскивать дополнительные возможности строительства школ и детсадов, в том числе внутри уже построенных жилых комплексов, если позволят технические условия", - сообщил министр.

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