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Занятость Экономическая политика

Гибкость против стабильности: как россияне перестраивают свою занятость

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гибкий график, самостоятельность и возможность работать из любой точки мира — эти параметры всё чаще определяют выбор россиян в пользу фриланса. В то же время стабильный доход и социальные гарантии продолжают удерживать значительную часть специалистов в классическом найме. Согласно данным совместного исследования "Росгосстраха" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, сегодня 58% россиян трудятся в найме, 16% выбрали независимую работу, а 8% совмещают оба формата.

Наиболее высокая доля сотрудников, трудящихся в найме, задействована на производстве (76%), в розничной торговле (74%) и службах безопасности (71%). В то время как фрилансеры чаще всего работают в сфере искусства и развлечений (34%), маркетинга и рекламы (34%), а также ИТ (24%).

Примечательно, что каждый десятый опрошенный менял фриланс на найм. Основные трудности на этом пути — адаптация к фиксированному графику (49%), возвращение к рутинным задачам и ограничениям (40%), а также психологический дискомфорт от потери самостоятельности и независимости на работе (35%).

Обратное движение — из найма во фриланс — совершали 14% респондентов. Здесь чаще всего сталкиваются с нестабильностью дохода (66%), сложностью поиска клиентов (55%) и риском сотрудничества с недобросовестными заказчиками (42%). Кроме того, 41% участников опроса указали отсутствие соцгарантий и стабильности в качестве серьезной проблемы при переходе из одного найма во фриланс*.

"Отсутствие социальных гарантий и стабильности — тот минус фриланса, который оказался наиболее чувствительным для соискателей в возрасте 25-35 лет. Среди них сразу 49%, то есть, почти каждый второй, столкнулись с этой проблемой. А вот реже всего на эту деталь обращают внимание представители более старшего поколения: только 36% респондентов 45-54 лет при переходе на фриланс испытывали трудности из-за отсутствия социальных гарантий. В целом результаты опроса демонстрируют, что более взрослые респонденты испытывают меньше страхов и сложностей, когда уходят из найма, нежели их молодые коллеги. Например, молодежь на фрилансе чаще испытывает сложности с поиском новых клиентов — среди 18-24-летних доля таких респондентов достигла 67%, а вот среди тех, кто старше 45 лет — всего 45%. Опыт, профессиональные связи, финансовая "подушка безопасности" позволяют состоявшимся специалистам ощущать себя более свободно на рынке труда", — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

При этом 11% респондентов, занятых проектной работой, хотят в будущем вернуться в найм. Примечательно, что каждый четвертый из них является представителем "синих воротничков". Несмотря на популярность фриланса в сфере ИТ, 18% желающих стать наемными сотрудниками являются айтишниками, а еще 14% — юристами. Главные мотивы — стабильная зарплата (80%), баланс между работой и личной жизнью (52%), а также официальное оформление с социальной защищенностью (45%)*.

Одновременно с этим желание перейти на фриланс выразили 39% опрошенных. Среди причин — гибкий график (70%), возможность работать из любой точки (69%) и возможность самостоятельно регулировать нагрузку (62%). Интерес к независимой работе чаще проявляют сотрудники медицины и фармацевтики (55%), розничной торговли (49%) и сферы закупок (49%).

Вопрос посещения офисов все еще стоит остро для многих работодателей. 16% удаленных сотрудников готовы полностью вернуться к очной работе, 25% придерживаются исключительно дистанционного формата, а ещё четверть предпочитают гибрид. Офисную работу чаще всего выбирают сотрудники сферы безопасности (34%). Треть айтишников, напротив, поддерживают лишь частичный возврат в офис, тогда как 39% специалистов из маркетинга и рекламы нацелены на полную удаленку.

"Мы видим, как рынок труда постепенно смещается в сторону гибких форматов занятости — люди ищут баланс между свободой и стабильностью. Однако приоритетными критериями при выборе работы у респондентов остается высокий доход (79%), затем — гибкий график (53%) и социальные гарантии (32%)*. При всех плюсах фриланса именно официальное трудоустройство по-прежнему дает сотрудникам ту самую базу защищенности, на которой строится долгосрочная мотивация. Один из ключевых элементов этой уверенности — наличие добровольного медицинского страхования в соцпакете. По нашей статистике, ДМС входит в число решающих факторов при выборе работодателя. Когда сотрудник знает, что может оперативно получить качественную медицинскую помощь — от визита к врачу до восстановления после болезни, — он меньше выпадает из рабочего процесса, быстрее возвращается в строй, а главное — работает с большей отдачей. В условиях растущей конкуренции за талантливых сотрудников именно социальные гарантии часто становятся тем аргументом, который помогает удержать сильных специалистов — особенно в таких востребованных сферах, как ИТ, финансы или инженерия", — говорит Ирина Елина, директор по персоналу СК "Росгосстрах".

* Вопрос предполагал множественный выбор.

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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