Авито Работа назвала самые высокооплачиваемые отрасли промышленности в Самарской области

За зимний период 2024/2025 самым высокооплачиваемым направлением в Самарской области стало производство промышленного оборудования и станков. На фоне развития сферы промышленности в регионе аналитики Авито Работы изучили, какие зарплатные предложения ожидают соискателей в различных секторах производства.
В этой сфере средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигла 106 329 руб/мес, а рост зарплатных предложений составил 47% за год.
Производство электро- и оптического оборудования также остается одним из лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Зимой этого года работодатели предлагали соискателям в среднем 96 655 руб/мес, что на 69% больше, чем годом ранее.
В топ-3 направлений с самыми высокими зарплатными предложениями вошло и транспортное машиностроение — в этом секторе средняя зарплата, указываемая в вакансиях, выросла на 24% и достигла 95 255 руб/мес.
"Рост зарплатных предложений в промышленности, особенно в таких высокотехнологичных секторах, как производство электронного и оптического оборудования, обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это дефицит квалифицированных кадров, связанный с демографической ямой 90-х. Во-вторых, активное развитие импортозамещения и автоматизации требует специалистов с узкопрофильными навыками, что повышает их ценность на рынке труда. Кроме того, реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов по всей России создает дополнительный спрос на квалифицированных рабочих", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.
Самые высокооплачиваемые отрасли промышленности, зима 2024/2025
|
Сфера детельности
|
Средняя предлагаемая зарплата, фиксированный график, руб., зима 2024/2025
|
Динамика средних предлагаемых зарплат, %, зима 2023/2024 — зима 2024/2025
|
Производство промышленного оборудования и станков
|
106 329
|
+47%
|
Производство электро- и оптического оборудования
|
96 655
|
+69%
|
Транспортное машиностроение
|
95 255
|
+24%
|
Тяжелое машиностроение
|
59 557
|
+6%
|
Производство электроники и бытовой техники
|
54 980
|
+14%
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?