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Авито Работа назвала самые высокооплачиваемые отрасли промышленности в Самарской области

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За зимний период 2024/2025 самым высокооплачиваемым направлением в Самарской области стало производство промышленного оборудования и станков. На фоне развития сферы промышленности в регионе аналитики Авито Работы изучили, какие зарплатные предложения ожидают соискателей в различных секторах производства.

В этой сфере средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигла 106 329 руб/мес, а рост зарплатных предложений составил 47% за год.

Производство электро- и оптического оборудования также остается одним из лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Зимой этого года работодатели предлагали соискателям в среднем 96 655 руб/мес, что на 69% больше, чем годом ранее.

В топ-3 направлений с самыми высокими зарплатными предложениями вошло и транспортное машиностроение — в этом секторе средняя зарплата, указываемая в вакансиях, выросла на 24% и достигла 95 255 руб/мес.

"Рост зарплатных предложений в промышленности, особенно в таких высокотехнологичных секторах, как производство электронного и оптического оборудования, обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это дефицит квалифицированных кадров, связанный с демографической ямой 90-х. Во-вторых, активное развитие импортозамещения и автоматизации требует специалистов с узкопрофильными навыками, что повышает их ценность на рынке труда. Кроме того, реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов по всей России создает дополнительный спрос на квалифицированных рабочих", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

Самые высокооплачиваемые отрасли промышленности, зима 2024/2025

Сфера детельности

Средняя предлагаемая зарплата, фиксированный график, руб., зима 2024/2025

Динамика средних предлагаемых зарплат, %, зима 2023/2024 — зима 2024/2025

Производство промышленного оборудования и станков

106 329

+47%

Производство электро- и оптического оборудования

96 655

+69%

Транспортное машиностроение

95 255

+24%

Тяжелое машиностроение

59 557

+6%

Производство электроники и бытовой техники

54 980

+14%

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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