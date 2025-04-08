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Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Авито Работа применила собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Эта функция, основанная на большой языковой модели A-Vibe, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы, помогая создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме.

A-Vibe входит в семейство генеративных моделей Авито, куда также относится мультимодальная A-Vision. Эти технологии уже применяются в различных сервисах платформы: например, помогают продавцам писать продающие описания товаров и эффективнее общаться с покупателями в мессенджере. До конца года компания планирует внедрить ещё 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений.

По данным исследований Авито Работы, при заполнении резюме у многих соискателей возникают сложности с качественной презентацией опыта работы: не всегда очевидно, какие обязанности и достижения стоит указать, и как представить свой опыт наиболее убедительно, чтобы привлечь внимание работодателей и выделиться среди других кандидатов.

При этом уже сегодня соискатели все чаще обращаются к искусственному интеллекту для помощи в трудоустройстве. В ходе опроса 8 тыс. работающих россиян 19% респондентов рассказали, что использовали ИИ и нейросети при поиске работы; 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили этот процесс. Одними из основных областей применения ИИ в ходе трудоустройства стали подготовка резюме (24%) и портфолио для работодателей (22%).

Теперь во время заполнения резюме на Авито Работе под разделом "Обязанности" пользователи могут найти кнопку "Улучшить текст". С помощью этой функции, основанной на собственной большой языковой модели, нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию — исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме, учитывая при этом требования, разработанные экспертами платформы. Пользователь, в свою очередь, может скорректировать текст с помощью кнопки "Переписать" или вернуться к исходному варианту, выбрав "Назад".

"Сегодня всё больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы. Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей. Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза. Мы верим, что интеграция подобных опций не только поможет соискателям в процессе трудоустройства, но и позволит работодателям эффективнее закрывать позиции благодаря растущему числу резюме", — комментирует Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

Новый инструмент стал одним из ряда обновлений, которые были внедрены на Авито Работе для повышения эффективности поиска работы кандидатами. В частности, ранее упростили форму для создания резюме и оставили только самые важные для работодателей поля — остальные можно заполнить позже по желанию. Кроме того, пользователям сервиса теперь доступен выбор образовательного учреждения из готового списка. Эти изменения позволяют соискателям быстрее и удобнее создавать резюме, соответствующие требованиям работодателей: количество пользователей платформы, заполняющих профиль менее, чем за 3 минуты, выросло на 123% при сохранении уровня информативности резюме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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