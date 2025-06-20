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Занятость Экономическая политика

Новые профессии: как ИИ и автоматизация меняют рынок труда

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сессии "Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности", прошедшей 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выступил Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито". Участники дискуссии обсудили влияние современных технологий на рынок труда, выделив важность адаптации профессий и формирования условий для эффективной интеграции цифровых навыков в профессиональную сферу.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Ключевыми трендами будущего станут массовое внедрение AI-инструментов, рост гибких форматов занятости и появление новых профессий на стыке технологий и человеческих навыков. На "Авито.Работе" уже представлены новые вакансии: работодатели активно ищут слесарей по обслуживанию роботов, операторов агродронов, специалистов по машинному обучению, инженеров-программистов и специалистов по роботизированной сварке. Умение адаптироваться и осваивать новые навыки становится критически важным для каждого специалиста, независимо от сферы деятельности.

На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров рынок труда становится все более динамичным, и в этих условиях постоянное обучение является необходимым для успешной карьеры. "В бизнесе нет вопроса профессии будущего - есть вопрос профессии здесь и сейчас", - подчеркнул Кумпель. По данным "Авито.Работы", за год вакансий с переподготовкой стало втрое больше, особенно в строительстве (28%) и логистике (11%).

Трансформация профессий коснулась практически всех сфер, от IT до традиционных секторов экономики, и теперь ИИ и автоматизация воспринимаются как важные инструменты профессиональной деятельности. Так, по данным аналитиков "Авито Работы, уже сейчас 50% HR-специалистов используют ИИ в подборе персонала, а количество вакансий, связанных с искусственным интеллектом, за год выросло в четыре раза. В то же время технологии становятся полезными и для соискателей: нейросети помогают им создавать резюме за 30-40 секунд - эта опция внедрена на "Авито.Работе" на базе языковой модели A-Vibe. Однако, несмотря на это, ключевые решения по-прежнему принимают люди - ИИ не заменяет специалистов, а усиливает их: берет на себя рутинные задачи и освобождает время на творчество и инновации.

"Новые технологии появляются тогда, когда появляется запрос бизнеса. ИИ и автоматизация охватывают все больше отраслей, и все больше профессий требуют от специалистов не только традиционных знаний, но и технологических навыков. ИИ - это инструмент, который облегчает работу, но не заменяет человека. Профессионалы, которые умеют эффективно сочетать экспертизу с современными технологическими навыками и готовы к постоянному обучению, будут оставаться востребованными и конкурентоспособными в будущем", - отметил Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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