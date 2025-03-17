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Экономика и бизнес

"Бег с препятствиями": Авито Работа представила новую рекламную кампанию для работодателей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа запустила новую рекламную кампанию, направленную на работодателей. В видеоролике герои становятся участниками забега с препятствиями. Бренд сравнил процесс найма сотрудников на современном рынке труда со спортивной дисциплиной: чтобы успешно прийти к финишу, предприниматели и HR-специалисты могут воспользоваться онлайн-сервисом и сделать подбор кандидатов проще. В рамках кампании задействованы OLV и диджитал-баннеры, интеграции на радио, в блоги и подкасты, а также запущен геймифицированный спецпроект для тех, кто занимается наймом.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Уровень безработицы в России в январе 2025 года составил 2,4%. Растущая конкуренция за кадры значительно увеличивает нагрузку работодателей: им необходимо искать новые способы работы с кандидатами и грамотно распределять ресурсы, чтобы обеспечивать бесперебойную работу бизнеса. Задачи специалистов, занимающихся наймом, можно сравнить с настоящей гонкой с препятствиями — этот инсайт лёг в основу рекламного ролика Авито Работы. На примере спортивных ассоциаций создатели проекта представили, как сервис помогает работодателям оптимизировать поиск сотрудников и поддерживает в кризисные моменты, делая "забег с препятствиями" проще.

"При разработке проекта мы стремились создать нестандартный креатив, который вызовет эмоциональный отклик у нанимателей. Обсуждая с представителями бизнеса поиск сотрудников на современном рынке труда, пришли к метафоре с гонкой с препятствиями. Протестировали её среди целевой аудитории и получили позитивную обратную связь: респонденты сказали, что на 100% согласны с этим сравнением. В условиях дефицита кадров, помимо стандартных рабочих задач, HR-специалистам и предпринимателям часто приходится сталкиваться с новыми вызовами и препятствиями. Чтобы справиться с ними, требуется много времени и ресурсов. В таких ситуациях Авито Работа выступает в роли помощника, который забирает часть рутинных задач на себя и помогает быстрее достичь целей: это сообщение мы отразили в рекламной кампании", — комментирует Николай Симбирцев, руководитель B2B маркетинга Авито Работы.

Помимо рекламного ролика, бренд запустил геймифицированный спецпроект "Истории больших побед" для HR-специалистов и предпринимателей, занимающихся вопросами найма. На сайте пользователи могут пройти игру в жанре классического раннера: чтобы найти сотрудника в офисной локации и добраться до финиша, герою необходимо преодолеть ряд препятствий. На пути персонажа встречаются блоки — задачи, связанные с развитием команды. Пользователь должен выбрать, какие из них он может решить самостоятельно, а какие стоит доверить Авито Работе. Правильный выбор позволяет двигаться дальше, а при неверном ответе теряется одна из жизней. Простой игровой формат позволяет узнать больше о полезных инструментах сервиса и визуализировать их эффект для бизнеса. В конце участник может получить подробную информацию о выбранных им функциях и продолжить игру в бесконечном режиме.

А для специалистов, уже поставивших профессиональные рекорды с Авито Работой, бренд запускает конкурс. Чтобы принять участие, пользователи могут заполнить анкету на странице проекта и поделиться своими HR-победами: от оптимизации онбординга до массового найма сотрудников с использованием сервиса. Сбор заявок пройдет до 30 апреля. По итогам конкурса победители получат подарки от Авито Работы — среди них фотоаппараты мгновенной печати, чтобы запечатлеть лучшие моменты с командой, и главный приз в 250 000 рублей на проведение тимбилдинга. Кроме того, авторы самых впечатляющих историй получат шанс поделиться своими результатами со всей страной.

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