"Бег с препятствиями": Авито Работа представила новую рекламную кампанию для работодателей

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию, направленную на работодателей. В видеоролике герои становятся участниками забега с препятствиями. Бренд сравнил процесс найма сотрудников на современном рынке труда со спортивной дисциплиной: чтобы успешно прийти к финишу, предприниматели и HR-специалисты могут воспользоваться онлайн-сервисом и сделать подбор кандидатов проще. В рамках кампании задействованы OLV и диджитал-баннеры, интеграции на радио, в блоги и подкасты, а также запущен геймифицированный спецпроект для тех, кто занимается наймом.
Уровень безработицы в России в январе 2025 года составил 2,4%. Растущая конкуренция за кадры значительно увеличивает нагрузку работодателей: им необходимо искать новые способы работы с кандидатами и грамотно распределять ресурсы, чтобы обеспечивать бесперебойную работу бизнеса. Задачи специалистов, занимающихся наймом, можно сравнить с настоящей гонкой с препятствиями — этот инсайт лёг в основу рекламного ролика Авито Работы. На примере спортивных ассоциаций создатели проекта представили, как сервис помогает работодателям оптимизировать поиск сотрудников и поддерживает в кризисные моменты, делая "забег с препятствиями" проще.
"При разработке проекта мы стремились создать нестандартный креатив, который вызовет эмоциональный отклик у нанимателей. Обсуждая с представителями бизнеса поиск сотрудников на современном рынке труда, пришли к метафоре с гонкой с препятствиями. Протестировали её среди целевой аудитории и получили позитивную обратную связь: респонденты сказали, что на 100% согласны с этим сравнением. В условиях дефицита кадров, помимо стандартных рабочих задач, HR-специалистам и предпринимателям часто приходится сталкиваться с новыми вызовами и препятствиями. Чтобы справиться с ними, требуется много времени и ресурсов. В таких ситуациях Авито Работа выступает в роли помощника, который забирает часть рутинных задач на себя и помогает быстрее достичь целей: это сообщение мы отразили в рекламной кампании", — комментирует Николай Симбирцев, руководитель B2B маркетинга Авито Работы.
Помимо рекламного ролика, бренд запустил геймифицированный спецпроект "Истории больших побед" для HR-специалистов и предпринимателей, занимающихся вопросами найма. На сайте пользователи могут пройти игру в жанре классического раннера: чтобы найти сотрудника в офисной локации и добраться до финиша, герою необходимо преодолеть ряд препятствий. На пути персонажа встречаются блоки — задачи, связанные с развитием команды. Пользователь должен выбрать, какие из них он может решить самостоятельно, а какие стоит доверить Авито Работе. Правильный выбор позволяет двигаться дальше, а при неверном ответе теряется одна из жизней. Простой игровой формат позволяет узнать больше о полезных инструментах сервиса и визуализировать их эффект для бизнеса. В конце участник может получить подробную информацию о выбранных им функциях и продолжить игру в бесконечном режиме.
А для специалистов, уже поставивших профессиональные рекорды с Авито Работой, бренд запускает конкурс. Чтобы принять участие, пользователи могут заполнить анкету на странице проекта и поделиться своими HR-победами: от оптимизации онбординга до массового найма сотрудников с использованием сервиса. Сбор заявок пройдет до 30 апреля. По итогам конкурса победители получат подарки от Авито Работы — среди них фотоаппараты мгновенной печати, чтобы запечатлеть лучшие моменты с командой, и главный приз в 250 000 рублей на проведение тимбилдинга. Кроме того, авторы самых впечатляющих историй получат шанс поделиться своими результатами со всей страной.
Последние комментарии
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!