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Авито и Continent Express запускают спецпроект о социально ответственных работодателях

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито совместно с Continent Express представляют спецпроект "Работа, где тебя ценят", посвященный социально-ответственным работодателям. На специальном сайте своими успешными HR-кейсами делятся такие компании, как "МегаФон", "Северсталь", ПАО "Банк ПСБ", "Север Минералс", SPLAT Global, Авито и Continent Express.

Основная цель проекта — продемонстрировать рынку опыт крупнейших предприятий в привлечении и удержании молодежи, включая программы и проекты для развития подрастающего поколения, использование инструментов нематериальной мотивации и социальные инициативы, отражающие ценности компании.

"Социальная ответственность становится неотъемлемой частью корпоративной культуры ведущих работодателей. В условиях кадрового дефицита компаниям необходимо не только создавать комфортные условия для работы, но и активно развивать программы, ориентированные на потребности и ценности сотрудников. Инвестиции в профессиональный рост, нематериальную мотивацию и социальные инициативы становятся важными инструментами для привлечения и удержания талантливых специалистов, особенно среди молодежи. Ранее наше исследование показало, что подавляющее большинство (81%) работающих россиян отмечает, что их личные ценности совпадают с ценностями компании. Наиболее распространенные корпоративные ценности в российских компаниях — это профессионализм (53%), командная работа (46%), ответственность (45%), уважение (37%), а также обучение и развитие (35%). При этом социальная ответственность работодателя входит в топ-10 наиболее важных и популярных ценностей (29%)", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"В текущих реалиях дефицита кадров, который связан с демографическими причинами и сменой менталитета нового поколения, компаниям важно осознать и транслировать главную идею — идею ценности человека, как личности, и всего, что ему дорого. Человекоцентричность встает во главу угла всех бизнес-процессов: от корпоративных мероприятий до деловых поездок, от программ мотивации до социальных инициатив компаний.

Социально ответственный бизнес держит фокус на проектах, направленных на привлечение и удержание молодых талантов. При этом работа с подрастающим поколением начинается задолго до того, как новые кадры выходят на рынок труда. Это продиктовано не только потребностью бизнеса, это лежит в основе философии крупнейших компаний: прививание правильных ценностей и предоставление возможностей для карьерного роста и реализации. Очень важно доносить эту информацию до потенциальных соискателей, именно с этой целью мы запускаем наш совместный проект "Работа, где тебя ценят". Чтобы у молодых кадров была возможность поближе познакомиться с работодателями на такой крупной площадке, как Авито Работа", — отмечает Станислав Костяшкин, основатель и генеральный директор агентства делового туризма Continent Express.

Нехватка квалифицированной рабочей силы остается одной из главных проблем российского рынка труда. Снижение численности трудоспособного населения, вызванное демографической ямой 1990-х годов, продолжает усиливать этот дефицит. Сегодня работодатели фокусируются на развитии и удержании текущих сотрудников, улучшая условия труда и создавая дополнительные возможности для профессионального роста и развития бренда работодателя.

В последние годы работодатели все чаще предлагают новым сотрудникам расширенный социальный пакет: компенсацию проезда, мобильной связи и питания, посещение фитнес-залов, оплату отдыха, обучения и др. По данным Авито Работы, в 2024 году наиболее значительно вырос спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС), количество вакансий с этой опцией увеличилось в 2,7 раза (+173%) по сравнению с 2023 годом. Также в 2,5 раза (+148%) выросло предложение зон отдыха для работников, оплата питания — на 121% (+2,2 раза). Вдобавок на 114% увеличилось количество вакансий с оплатой проживания для сотрудников. Кроме того, исследования Авито Работы показали, что одним из инструментов развития и удержания штата становится предоставление возможностей обучения или переобучения для сотрудников. Согласно данным платформы, в 2024 году количество вакансий с упоминанием возможности переобучения выросло в 3 раза при сравнении год к году.

Найти проект можно на главной странице сайта Авито в stories.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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