16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
75% соискателей готовы к собеседованию с ИИ — исследование от "Зарплата.ру" и команды "Юнион" До 15 июня работодатели могут заявить, какие специалисты им потребуются в ближайшем будущем Авито Работа и Яндекс Практикум запустили новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала Авито Работа добавила бейдж "Рыночная зарплата" к вакансиям Авито и Continent Express запускают спецпроект о социально ответственных работодателях

Занятость Экономическая политика

75% соискателей готовы к собеседованию с ИИ — исследование от "Зарплата.ру" и команды "Юнион"

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команда разработки HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1) и сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" провели совместное исследование среди 1710 соискателей* и выяснили, как россияне воспринимают новые технологии при приеме на работу. Так, 75% респондентов готовы проходить первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из опрошенных — без каких-либо сомнений. Каждый четвертый пока предпочитает исключительно живое общение.

Почти половина (47%) опрошенных поддерживает участие ИИ в рекрутинге, если окончательное решение остается за человеком, а 15% не видят проблем в полной автоматизации процесса. И только 12% категорически против внедрения технологий в подбор.

Ключевым преимуществом ИИ соискатели считают его объективность: 87% верят, что алгоритмы могут быть непредвзятыми, особенно при правильной настройке и сочетании с человеческим контролем. Почти половина опрошенных (46%) отмечает, что ИИ меньше подвержен стереотипам и эмоциям, чем люди. Примерно столько же (45%) ценят, что при использовании ИИ все кандидаты оцениваются по одинаковым критериям, поэтому шанс столкнуться с субъективным отношением минимален.

Также среди преимуществ соискатели отмечают быструю обработку заявок (46%), оперативную обратную связь (37%) и даже снижение стресса — 35% признаются, что общение с ботом вызывает у них меньше волнения, чем разговор с рекрутером.

Несмотря на преимущества автоматизации подбора, соискатели видят и некоторые риски в использовании ИИ в HR. Более половины респондентов (54%) опасается, что алгоритмы могут игнорировать нестандартные, но ценные навыки кандидатов, а 53% считают, что ИИ не способен учитывать индивидуальные обстоятельства соискателей. Каждый второй беспокоится о некорректной оценке из-за технических сбоев или ограничений системы, а 40% указывают на риск предвзятости, если ИИ обучен на необъективных данных. Треть опрошенных (36%) допускает возможность манипуляций, когда кандидаты намеренно подстраиваются под известные критерии алгоритма. Еще 28% отмечают проблему непрозрачности — отсутствие понимания, как именно ИИ принимает решения.

В целом уже довольно заметно, что современные HR-технологии прочно вошли в практику подбора персонала. Наиболее распространенными инструментами, с которыми сталкивались кандидаты, стали онлайн-тесты и кейсы для оценки навыков — их встречал каждый второй (48%) респондент. Чат-боты для первичного интервью знакомы трети (36%) участникам опроса. Довольно распространены и более специализированные технологии: системы видеоинтервью с анализом эмоций (18%), платформы для оценки soft skills через игры и симуляции (15%), а также системы геймификации (6%).

"Исследование подтверждает, что ИИ в HR — уже не будущее, а реальность, которая меняет ожидания соискателей. Современные кандидаты ждут от рекрутмента той же цифровой удобности и прозрачности, к которой привыкли в других сферах жизни. Компании, грамотно и осмысленно внедряющие ИИ-решения, не просто механически автоматизируют процессы, а выстраивают понятную и комфортную систему взаимодействия. При этом ключевым остается вопрос баланса: наши данные показывают, что наиболее успешны те системы, где ИИ берет на себя рутинные операции, а стратегические решения и финальный отбор остаются за человеком", — комментирует Максим Корниенко, коммерческий директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА).

* Опрос проводился в период 31 марта — 8 апреля 2025 года среди 1 710 респондентов в возрасте 25-55 лет из городов-миллионников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1