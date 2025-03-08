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Авито Работа: за год количество вакансий с переобучением увеличилось в 1,5 раза

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество вакансий с переобучением на платформе Авито Работа в течение зимы 2024/2025 увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели всё чаще готовы инвестировать в обучение сотрудников, привлекая кандидатов без опыта или из смежных сфер.

Как заключают аналитики платформы, рынок труда продолжает адаптироваться к новым условиям, и одной из ключевых тенденций становится рост числа вакансий с возможностью профессионального переобучения.

Наибольший прирост предложений с возможностью переобучения показали профессии, востребованные в сфере производства и логистики. Так, в 2,9 раза вырос спрос на стикеровщиков (+192%) и на операторов станков (+187%). После прохождения обучения компании предлагают новым сотрудникам на таких позициях средний доход в размере 73 262 и 82 744 руб/мес соответственно.

Также высокий рост числа вакансий с возможностью обучения зафиксирован в мебельном производстве: предложений о работе с переобучением для мебельщиков стало больше в 2,8 раза (+184%), а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 79 234 руб/мес.

Строительная отрасль также активно привлекает новых работников, предлагая обучение с нуля. Количество вакансий с обучением для строителей с зимы 2023–2024 года выросло в 2,7 раза (+174%), а средний уровень зарплатных предложений достиг 108 654 руб/мес.

В список профессий с возможностью переобучения вошли и офисные специалисты. Так, менеджеры по развитию бизнеса заняли одну из лидирующих позиций по приросту вакансий с обучением (+170%), что связано с расширением рынков и ростом конкуренции между компаниями. Средние зарплатные предложения для сотрудников с минимальным опытом работы при фиксированном графике составляют 76 322 руб/мес, а на позициях старших специалистов предлагаемые заработные платы становятся значительно выше по мере профессионального роста.

Профессии с наибольшим приростом вакансий с возможностью переобучения зимой 2024–2025 года

Профессия

Динамика увеличения числа вакансий с переобучением, %, зима 2023—2024/зима 2024–2025

Средняя предлагаемая зарплата, руб., фиксированный график, зима 2024–2025

Стикеровщик

+192%

73 262

Оператор станка

+187%

82 744

Мебельщик

+184%

79 234

Строитель

+174%

108 654

Менеджер по развитию бизнеса

+170%

76 322

Сварщик

+147%

101 941

Бетонщик

+123%

94 817

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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