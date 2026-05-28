16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Каждому по плечу": Авито Работа поможет найти работу на основе жизненных сценариев Авито Работа: более половины самарцев планируют летом подрабатывать Авито Работа представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей Авито Работа представила новый инструмент для эффективного найма Марина Федункив стала лицом новой рекламной кампании Авито для работодателей

Занятость Экономическая политика

"Каждому по плечу": Авито Работа поможет найти работу на основе жизненных сценариев

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Найти работу в соответствии с индивидуальным сценарием жизни теперь реально — Авито Работа тестирует новый подход, меняющий алгоритм подбора вакансий. Соискатели смогут находить работу не через стандартные фильтры "график", "зарплата", "опыт", а исходя из своих реальных жизненных маршрутов. Для работодателей это означает более короткий и точный путь соискателей к вакансиям, а значит — более быстрый и релевантный отклик.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

На главной странице появились интерактивные кнопки с умными подборками вакансий, которые помогут в один клик выбрать подходящую работу, соответствующую жизненным приоритетам. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни.

Это не просто фильтры, а жизненные маршруты. Например, вакансии с фиксированным окончанием рабочего дня "До 17:00" для родителей, чтобы успеть забрать ребенка из садика или продленки.

Работа руками — для тех, кто предпочитает ручной труд: сборка, ремонт, изготовление, ручное производство.

Работа 45+ — вакансии для опытных специалистов, желающих сохранять социальную активность.

Работа 14+ — для подростков, которые хотят заработать первые деньги, не в ущерб учебе.

Рядом с домом — подборка для тех, кто ценит личное время.

На юг — вакансии в Сочи, Краснодарском крае — для тех, кто мечтает переехать и работать в теплом климате.

Для сов — это не просто вакансии с ночным графиком — это целый жизненный маршрут, созданный для людей, чей пик активности приходится на вечер и ночь.

При этом набор сценариев будет меняться в течение года в зависимости от запросов соискателей, и выбор вакансий станет еще более персонализированным.

Главная цель проекта — соединить на площадке реальные запросы соискателей с работой, на которой их ждут. Люди, которые не знают, как начать поиск или как называется их работа мечты, смогут легко узнать, что еще есть на платформе. Подборки предлагают неожиданные варианты, делая процесс персонализированным и ориентированным на человека и его жизненные приоритеты.

"Новый проект Авито Работа, ориентированный на персонализированный поиск вакансий, отвечает на запрос соискателей в поиске удобства и безопасности трудовых условий. Соискатели все чаще ищут работу, которая соответствует их разнообразным профессиям и потребностям — например, с ежедневными выплатами и комфортным расположением, особенно в крупных городах, где у них есть больше вариантов выбора. Новый раздел на платформе, предлагающий такие вакансии, помогает пользователям найти работу, соответствующую их запросам. Результат — не просто релевантность, а адаптация предложения под жизнь человека"— комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31