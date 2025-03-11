"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу в свои подразделения в Самарской области

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" информирует об открытых вакансиях в компании. У жителей региона есть шанс попасть в большую и дружную команду энергетиков, где особое внимание уделяется развитию сотрудников и их карьерному росту. Сегодня специалисты требуются в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.
В частности, в энергокомпании наиболее востребованы:
— менеджеры по работе с договорами юридических лиц;
— инженеры тепловой инспекции;
— специалисты офиса продаж и обслуживания клиентов.
Благодаря кадровой политике и комплексу действующих программ сотрудники могут перенимать опыт коллег из других регионов присутствия "ЭнергосбыТ Плюс", участвовать в мастер-классах, корпоративных мероприятиях. У каждого специалиста есть возможность открывать для себя новые ступени на карьерной лестнице и становиться руководителями.
"Энергетика — это та профессия, которой нужно гордиться. Мы создаем для наших сотрудников все условия для дальнейшего роста. Все зависит от желания человека и его стремления расти. А мы со своей стороны обязательно помогаем коллегам реализовать свой потенциал", — отметила руководитель отдела управления персоналом Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ирина Ветохина.
С актуальными предложениями и личным опытом сотрудников можно ознакомиться на сайте "Главные работодатели в Самарской области". Уточнить информацию и записаться на собеседование можно по телефонам (846) 279-66-07, 279-63-63.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?