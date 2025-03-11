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Занятость Экономическая политика

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу в свои подразделения в Самарской области

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" информирует об открытых вакансиях в компании. У жителей региона есть шанс попасть в большую и дружную команду энергетиков, где особое внимание уделяется развитию сотрудников и их карьерному росту. Сегодня специалисты требуются в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

В частности, в энергокомпании наиболее востребованы:

— менеджеры по работе с договорами юридических лиц;

— инженеры тепловой инспекции;

— специалисты офиса продаж и обслуживания клиентов.

Благодаря кадровой политике и комплексу действующих программ сотрудники могут перенимать опыт коллег из других регионов присутствия "ЭнергосбыТ Плюс", участвовать в мастер-классах, корпоративных мероприятиях. У каждого специалиста есть возможность открывать для себя новые ступени на карьерной лестнице и становиться руководителями.

"Энергетика — это та профессия, которой нужно гордиться. Мы создаем для наших сотрудников все условия для дальнейшего роста. Все зависит от желания человека и его стремления расти. А мы со своей стороны обязательно помогаем коллегам реализовать свой потенциал", — отметила руководитель отдела управления персоналом Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ирина Ветохина.

С актуальными предложениями и личным опытом сотрудников можно ознакомиться на сайте "Главные работодатели в Самарской области". Уточнить информацию и записаться на собеседование можно по телефонам (846) 279-66-07, 279-63-63.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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