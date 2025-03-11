"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу в свои подразделения в Самарской области

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" информирует об открытых вакансиях в компании. У жителей региона есть шанс попасть в большую и дружную команду энергетиков, где особое внимание уделяется развитию сотрудников и их карьерному росту. Сегодня специалисты требуются в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

В частности, в энергокомпании наиболее востребованы:

— менеджеры по работе с договорами юридических лиц;

— инженеры тепловой инспекции;

— специалисты офиса продаж и обслуживания клиентов.

Благодаря кадровой политике и комплексу действующих программ сотрудники могут перенимать опыт коллег из других регионов присутствия "ЭнергосбыТ Плюс", участвовать в мастер-классах, корпоративных мероприятиях. У каждого специалиста есть возможность открывать для себя новые ступени на карьерной лестнице и становиться руководителями.

"Энергетика — это та профессия, которой нужно гордиться. Мы создаем для наших сотрудников все условия для дальнейшего роста. Все зависит от желания человека и его стремления расти. А мы со своей стороны обязательно помогаем коллегам реализовать свой потенциал", — отметила руководитель отдела управления персоналом Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ирина Ветохина.

С актуальными предложениями и личным опытом сотрудников можно ознакомиться на сайте "Главные работодатели в Самарской области". Уточнить информацию и записаться на собеседование можно по телефонам (846) 279-66-07, 279-63-63.