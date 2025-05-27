До 15 июня работодатели могут заявить, какие специалисты им потребуются в ближайшем будущем

До 15 июня в рамках нацпроекта "Кадры" проводится Всероссийский опрос работодателей о кадровой потребности. Это необходимо, чтобы сформировать прогноз перспективной кадровой потребности региона до 2032 года. Прогноз станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.
В 2024 г. более 4 тыс. работодателей Самарской области приняли участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, и итоги опроса стали основой формирования прогноза перспективной кадровой потребности региона, а также были учтены при формировании контрольных цифр приема. Благодаря полученной информации увеличены контрольные цифры приема в организациях среднего профессионального и высшего образования, чтобы на бюджетной основе подготовить квалифицированные кадры под запросы работодателей по конкретным специальностям.
В этом году определение потребности экономики РФ в кадрах — одна из задач национального проекта "Кадры". С 1 апреля по 15 июня проводится Всероссийский опрос работодателей, заполнить анкету работодатели-участники смогут на цифровой платформе ВНИИ труда.
Чем больше работодателей примут участие в опросе, тем более точная картина кадровой потребности на будущее будет составлена. На основе полученных данных в декабре будет сформирован прогноз на следующий срок — на 2026–2030 гг. и плановый период до 2032 года. Участвуя в опросе сегодня, работодатели вносят вклад в обеспечение кадрами свои предприятия в будущем.
По всем возниккшим вопросам можно обратиться в контакт-центр службы занятости населения по Самарской области по тел. 8 (800) 302-15-44; министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 8 (846) 263-70-43 (Диана Халимуллина); территориальные центры занятости населения (контакты по ссылке).
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?