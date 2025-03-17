АВТОВАЗ усилил меры соцподдержки своих сотрудников

Социальный пакет сегодня для многих людей является одним из решающих факторов при выборе того или иного работодателя. Соискатель, устраиваясь в компанию, интересуется не только величиной заработной платы, но и набором компенсаций и льгот, которые предприятие или организация предоставляет персоналу. В этом смысле АО "АВТОВАЗ" безоговорочно входит в тройку промышленных предприятий Самарской области, а в Тольятти, без сомнения, занимает первое место. Какие дополнительные преимущества получают работники АВТОВАЗа? Подробности — в нашем обзоре.

Как работает "основной" закон АВТОВАЗа?

Коллективный договор на АВТОВАЗе появился в феврале 1971 года. При этом в "основной закон" предприятия практически ежегодно вносятся изменения. Все они расширяют список социальных обязательств предприятия и направлены на защиту интересов трудового коллектива. Для этого профсоюзная организация АО "АВТОВАЗ" находится в постоянном диалоге с руководством предприятия. В рамках постоянно действующей согласительной комиссии рассматриваются все вопросы и предложения, поступающие от сотрудников. Представляя интересы работников, профсоюз инициирует включение в коллективный договор новых социальных обязательств.

Сегодня в колдоговоре АВТОВАЗа — около ста льгот и гарантий, отсутствующих в федеральном трудовом законодательстве. В основном они касаются вопросов заработной платы, сохранения рабочих мест, охраны труда и здоровья сотрудников.

В начале марта состоялась информационная конференция о выполнении обязательств и мероприятий коллективного договора АО "АВТОВАЗ" за 2024 год. Было констатировано, что в целом обязательства, взятые на себя администрацией перед трудовым коллективом, исполнены. Также было отмечено, что по инициативе профсоюзной организации, в прошлом году в колдоговор были внесены изменения, которые расширили список социальных льгот и гарантий для работников предприятия.

Особое внимание — семьям с детьми

Для поддержки многодетных семей заводчан с прошлого года АВТОВАЗ выплачивает по пять тысяч рублей на каждого школьника, включая первоклассников.

Среди дополнительных льгот для вазовских семей можно отметить три оплачиваемых дня на бракосочетание при первом вступлении в брак. Отцу-работнику общества — предоставляется один оплачиваемый день при рождении ребенка.

Работникам завода предоставляются три оплачиваемых дня в случае потери близкого родственника.

На АВТОВАЗе действует программа по приобретению работниками предприятия автомобилей со скидкой от семи до десяти процентов от рекомендуемой розничной цены. На одном из последних заседаний согласительной комиссии были внесены изменения в коллективный договор, чтобы "продолжить реализацию автомобилей работникам Общества, неработающим пенсионерам — бывшим работникам АО "АВТОВАЗ" — по льготной программе". Изменения предполагают и расширение льготной программы, в которую войдут еще несколько моделей автомобилей, производимых группой АВТОВАЗ.

В новый год — с новыми льготами

С 1 января 2025 года АВТОВАЗ начал выплачивать работникам стимулирующие выплаты за рождение детей в размере от 10 до 50 тысяч рублей за первого и последующих детей.

Кроме того, увеличен размер выплат сотрудницам, находящимся в декретном отпуске, с 70 до 100 процентов минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда.

Работники, ветераны и сотрудники дочерних обществ АО "АВТОВАЗ" с 2025 года могут воспользоваться специальными условиями на техническое обслуживание автомобилей LADA: от 10 до 20 процентов от рекомендованной розничной цены на первое, второе, третье и последующие ТО. Действуют скидки при проведении коммерческого ремонта на работы (10 процентов) и запасные части (15 процентов) от рекомендованной розничной цены. Скидка на запасные части и аксессуары, приобретаемые без услуг сервисного центра дилерского предприятия — 10 процентов.

С 1 марта компенсируются затраты в оплате комплексного обеда или ужина: всем вазовцам, работающим в первую и вторую смены (вне зависимости от того, питаются они в столовых или нет), дополнительно в заработную плату будет начисляться 34 руб. 58 коп. за каждый отработанный день. Именно в такую сумму — 34 руб. 58 коп. — вазовцам сейчас обходится обед или ужин. Полная стоимость полноценного комплексного обеда или ужина составляет 247 рублей. При этом в третью смену работники питаются бесплатно. Также бесплатно организовано питание для работающих беременных женщин и работающих кормящих матерей.

Выгодно с профсоюзом

На сегодняшний день в профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ" состоит около 36 000 работников автозавода, а также его дочерних предприятий. У многих членов профсоюза есть "Профсоюзная дисконтная карта". Этот проект направлен на обеспечение дополнительной меры социальной поддержки членов профсоюза АСМ и их семей.

Дисконтная карта дает возможность получать эксклюзивные скидки на товары и услуги в учреждениях и организациях — партнерах первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа. В списке таких партнеров на сегодня 22 компании: магазин "Окей", хоккейный и гандбольный клубы "Лада", загородный комплекс "Алые паруса", "Лада-Медиа" и многие другие.

Есть и другой интересный проект, направленный на организацию выгодного отдыха и оздоровления членов заводской "первички" АСМ и их родных. Благодаря такой программе членам профсоюза и их близким родственникам предоставляются дополнительные скидки на отдых у партнеров, с которыми заключаются соответствующие соглашения на текущий год.

Так, в 2025 году будет продолжено партнерское взаимодействие с санаториями "ТОК" (Евпатория), "Русь" (Анапа), "Якты-Куль" (Башкортостан). Свою готовность стать партнером профсоюзной организации АВТОВАЗа выразили дом отдыха "Березки" (Башкортостан), база "Феодос" (Феодосия) и другие организации.

В перечне мест отдыха со скидкой для членов ППО АО "АВТОВАЗ" есть и местные комплексы — "Звездный" (поселок Жигули), "Алые паруса" (поселок Федоровка). Есть специальные предложения от баз отдыха "Стрежень" и "Голубая гавань", а также санатория-профилактория "Алые паруса" (село Ягодное).

С такими предложениями член профсоюза АСМ может не только интересно провести свой отдых или воспользоваться товарами и услугами, но и сэкономить семейный бюджет.

А еще члены профсоюза и их близкие могут экономить на сотовой связи. Для них действуют эксклюзивные предложения от профсоюзной организации АВТОВАЗа и операторов сотовой связи.