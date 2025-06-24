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Экономика и бизнес

Александр Шамсутдинов: "Мы вышли на новый этап партнерства с российскими регионами"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель совета директоров Александр Шамсутдинов принял участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2025).

Фото: предоставлено АО "Полипласт"

В рамках ПМЭФ-2025 состоялись подписания соглашений с главами регионов России и переговоры с представителями финансовых учреждений.

Александр Шамсутдинов провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Стороны обсудили развитие новых производств в регионе и вопросы социального партнерства, в ходе диалога был выработан план по дальнейшему взаимодействию, который позволит развивать производство и активно участвовать в социальных проектах региона.

С правительством Тульской области было подписано сразу два соглашения, направленных на развитие производства и на поддержку социальной сферы региона. Сумма инвестиций компании составит до 70 млрд рублей, которые будут способствовать развитию производства и позволят создать до 1700 рабочих мест. Сумма инвестиций в улучшение социальной сферы, а именно в развитие и популяризацию хоккея составит до 1,5 млрд рублей.

С правительством Самарской области соглашение расширяет текущее сотрудничество, направленное на поддержку развития хоккея в регионе. Компания уже реализует спонсорское участие 4 клубов региона на сумму порядка 5 млрд рублей.

С правительством Курганской области подписано новое соглашение, направленное на развитие производства и социальные проекты. Второе направление сотрудничества подразумевает поддержку детско-юношеского хоккея и восстановление социально значимых объектов области.

С правительством Оренбургской области было подписано инвестиционное соглашение на сумму 5 млрд рублей. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в социальной сфере, а именно развитие хоккея в регионе, и наметили пути дальнейшего взаимодействия.

"Мы заключили ряд важных соглашений, открывающих новый этап партнерства с российскими регионами. Инвестиционные соглашения позволят развивать производства и создавать новые рабочие места. Социальные вопросы занимают важное место в нашей деятельности и в первую очередь затрагивают поддержку и развитие хоккея в регионах присутствия", — прокомментировал Александр Шамсутдинов.

Представители холдинга презентовали свои современные проекты и предприятия, функционирующие в разных регионах России, достижения в экспорте и международном сотрудничестве в рамках бизнес-диалога "Россия — Африка".

Проведена серия встреч и деловых переговоров с коммерческими партнерами и ведущими банками. Основной целью стало обсуждение перспективных инвестиционных проектов и возможностей технологического развития.

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